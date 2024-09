Germania-Ungheria, ecco il remake dei gironi di Euro2024. I pronostici di Netwin

L’Ungheria aveva sfiorato la Final Four della scorsa Nations League, venendo superata solo in extremis dall’Italia, ma questa volta il compito sembra decisamente arduo. I magiari di Marco Rossi si troveranno infatti di fronte Germania, Olanda e Bosnia nel loro girone. Nagelsmann, Musiala e Wirtz rappresentano l’ostacolo più ostico, già affrontato nella fase a gironi degli Europei: finì con un rotondo 2-0, anche se l’Ungheria (subito out) giocò una buona gara.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Merkur-Spiel Arena di Dusseldorf accoglierà una Germania trasformata, che ha perso tre pilastri: ritiro dalla Nazionale per Neuer, Gundogan, Muller e Toni Kroos, che ha contestualmente lasciato il calcio. Nagelsmann deve ripartire dai reduci di Euro2024 e inserire volti nuovi, dopo l’uscita di scena nei quarti.

Di fronte ci sarà un’Ungheria che si è confermata un movimento solido, nonostante l’eliminazione nei gironi da parte proprio dei tedeschi. Marco Rossi e i suoi ragazzi, con qualche debuttante, proveranno a fare bella figura in Nations League.

IL PUNTO SULLA GERMANIA

Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, Thomas Muller e Toni Kroos. Una lista di stelle che è anche la lista dei ritirati dalla Nazionale tedesca. Julian Nagelsmann si ritrova ad avviare un nuovo ciclo dopo gli Europei, che hanno visto i tedeschi sfiorare le semifinali e cedere solo in extremis alla Spagna, ma ha deciso di non stravolgere la rosa. Spazio ai reduci di Euro2024, con un solo volto nuovo: Angelo Stiller (Stoccarda). Con lui hanno rivisto la Nazionale giovani come Max Beier e nuovi gioielli come Deniz Undav, che debutterà in Champions proprio con lo Stoccarda. Insieme a loro Wirtz, Musiala e tante certezze.

IL PUNTO SULL’UNGHERIA

È un’Ungheria fatta di certezze ed esperimenti, quella che Marco Rossi porta a disputare la Nations League da outsider. Il ct ha infatti convocato cinque debuttanti, tra cui spicca il difensore Yaakobishvili (Girona B). A loro si aggiungeranno le consuete certezze difensive e tattiche, in una selezione che ha elementi d’esperienza ed altri in rampa di lancio. L’Ungheria si è giocata le sue carte a Euro2024, vincendo solo con la Scozia e sfiorando la qualificazione tra le migliori terze. Ora proverà a fare ancora la storia in Nations League, dove due anni fa sfiorò la Final Four.

PROBABILI FORMAZIONI

Julian Nagelsmann promuoverà ter Stegen come portiere titolare e non dovrebbe discostarsi dal 4-2-3-1. Senza Gundogan e Kroos, Kimmich viaggia verso il ritorno a centrocampo con Andrich, mentre Henrichs dovrebbe giocare sulla destra. Tah-Schlotterbeck i centrali, con Raum a sinistra e una trequarti consolidata: Musiala, Wirtz e Havertz alle spalle di Fullkrug. Out Sané.

Risponde col consueto 3-4-2-1 l’Ungheria, con Gulacsi tra i pali. Di fronte a lui Balogh, Orban e Dardai, con Bolla e Kerkez esterni. In mezzo al campo spazio per Nagy e Schafer, sulla trequarti Szoboszlai e Sallai a supporto di Barnabas Varga. Potrebbero debuttare in cinque: il portiere Toth (Blackburn), i difensori Gergenyi (Ujpest), Vas (Paks) e Yaakobishvili (Girona B), il mediano Nikitscher (Kecskemét).

GERMANIA (4-2-3-1) – ter Stegen; Henrichs, Tah, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Andrich; Musiala, Havertz, Wirtz; Fullkrug.

UNGHERIA (3-4-2-1) – Gulacsi; Balogh, Orban, Dardai; Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Varga.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Lunga rivalità tra la Germania e l’Ungheria, esacerbata dalla forza dei magiari nell’era di Puskas. Il bilancio è quasi in pareggio: 14 vittorie tedesche, 12 pari e 12 successi ungheresi in 38 confronti. L’ultimo di questi risale ad Euro2024 (2-0 tedesco), ma nella scorsa Nations League esultò l’Ungheria: 1-1 interno e vittoria per 1-0 in Germania. Difficile che l’impresa si ripeta: i tipster di Netwin consigliano di puntare sull’1 quotato a 1.30, con un potenziale Over 3.5 quotato a 2.35.

PressGiochi