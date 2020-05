Germania. LOTTO Thuringen lancia il nuovo sito Web con il supporto di Adesso

Il nuovo sito web di Thüringen riflette i cambiamenti del settore, nel comportamento dei giocatori e nuove tecnologie applicate, che hanno portato alla necessità di una modernizzazione. Dietro la nuova interfaccia web si trova il fornitore di servizi IT che vanta ormai 20 anni di esperienza nella lotteria e nella tecnologia. Nel progetto di sviluppo di un anno e mezzo, la società ha riprogettato il portale da zero. Dal concetto creativo, sviluppato in una serie di seminari con i clienti, all’esecuzione tecnica e all’implementazione, alla garanzia della qualità e al funzionamento operativo Adesso ha offerto il suo supporto durante tutto il progetto e avrà una responsabilità costante relativa alla manutenzione. Il fornitore di servizi è stato in grado di integrare il portale nel sistema di lotteria centrale esistente di LOTTO Thüringen, un punto essenziale per un sistema coerente.

Le caratteristiche tecniche aggiornate, sviluppate utilizzando il framework MVC di Spring Web, consentiranno alla struttura del sito Web di evolversi, in modo che possa adattarsi ed espandersi per soddisfare le nuove esigenze ad un costo gestibile. Il design intuitivo e reattivo del nuovo sito consente di utilizzare l’offerta in modo ottimale da tutti i dispositivi mobili. Marc Lorek, responsabile della Lottery Line of Business di Adesso, descrive il compito affrontato dal suo team di sviluppo: “Questo progetto di rilancio di LOTTO Thüringen ci ha permesso di utilizzare l’intera gamma delle nostre conoscenze specialistiche. Il risultato è un sito Web moderno e intuitivo con un chiaro orientamento verso il cliente. La nostra esperienza con la tecnologia ci ha permesso di garantire che la soluzione fosse un investimento sicuro anche per il futuro”.

Jochen Staschewski, Amministratore delegato di LOTTO Thüringen, ha approvato oggi il funzionamento operativo del nuovo sito Web, dichiarando: “Da oggi i giocatori della lotteria vivranno un’esperienza completamente nuova dei nostri servizi di gioco. Dall’invio di biglietti online alle informazioni sulle vincite, i nostri clienti potranno godere di una piacevole esperienza con un sito Web accessibile che offre anche un elevato livello di sicurezza. Tutto grazie alla nostra collaborazione con gli esperti di Adesso, la cui comprensione dettagliata dei processi della lotteria, costruita attraverso anni di esperienza, consente loro di offrirci pieno supporto”.

PressGiochi