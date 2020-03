Germania, Gauselmann centralizza la vendita globale nel suo nuovo quartier generale

Il conglomerato tedesco di giochi d’azzardo Gauselmann Group ha confermato che il governo societario ha intrapreso una revisione delle sue strutture commerciali. La revisione mira a riflettere le mutevoli dinamiche commerciali di Gauselmann, che vedono il business generare circa il 60% dei suoi ricavi all’interno di altri paesi europei e oltre. Inoltre, è richiesta una nuova struttura di vendita del gruppo poiché la maggior parte della nuova crescita aziendale è stata raggiunta dall’espansione internazionale dei suoi giochi da casinò e delle unità di distribuzione di slot machine Merkur Gaming. “Al fine di consolidare ed espandere questo successo a lungo termine, la società deve introdurre processi e sinergie rigorosi che le consentiranno di sfruttare tutto il potenziale della forza vendita”, ha spiegato Gauselmann nella sua dichiarazione. Andando avanti, ha sottolineato che tutte le attività di vendita globali saranno consolidate sotto la gestione della sede centrale di Merkur Gaming a Lübbecke, con sede nella regione tedesca della Renania settentrionale-Vestfalia. A seguito della ristrutturazione, la sede centrale si occuperà della gestione delle attività di vendita in Nord e Sud America. La governance di Gauselmann ha inoltre precisato che le sue misure di ristrutturazione non avranno alcun impatto su Sunshine Games, lo studio di giochi da casinò con sede a Las Vegas, che continuerà a guidare lo sviluppo di contenuti per il gruppo.

