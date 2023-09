Gauselmann diventa Merkur.com

Dal 1° gennaio 2024 la Gauselmann AG, fondata nel 1980 come holding per fornire servizi centrali alle diverse società del gruppo Gauselmann, verrà rinominata “Merkur.com AG”. L’annuncio è stato dato

Dal 1° gennaio 2024 la Gauselmann AG, fondata nel 1980 come holding per fornire servizi centrali alle diverse società del gruppo Gauselmann, verrà rinominata “Merkur.com AG”.

L’annuncio è stato dato dal presidente della Gauselmann AG Paul Gauselmann, fondatore del gruppo Gauselmann nel 1957, alla manifestazione “Der Branchengipfel” a Francoforte.

“La ridenominazione in Merkur.com AG – ha spiegato il presidente – sottolinea il nostro focus strategico, soprattutto in vista di un’ulteriore digitalizzazione.

Ciò costituisce un segno visibile della nostra competenza principale, in linea con il nostro obiettivo aziendale di offrire i migliori giochi e servizi per i mercati di gioco nazionali e internazionali”.

Il marchio Merkur ha svolto un ruolo centrale dagli anni ’70 e ha stabilito nuovi standard nel settore al più tardi nel 1976, quando la Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ha concesso la licenza di gioco per la prima slot machine proprietaria sviluppata da Paul Gauselmann, la “Merkur B”.

Da allora sono stati sviluppati, prodotti, distribuiti numerosi altri giochi, macchine e sistemi di gioco, nonché servizi offerti con il marchio Merkur.

Man mano che si affermava saldamente sul mercato, il marchio Merkur e il suo logo iconico, il sole ridente di Merkur, andarono sempre più rafforzandosi. Oggi non è solo il simbolo di gioco e di buona fortuna più popolare in Germania, ma negli ultimi decenni ha anche ottenuto un alto livello di riconoscimento a livello internazionale.

Paul Gauselmann ha osservato: “La ridenominazione è un riconoscimento del nostro prodotto e del simbolo direttamente associato ad esso, il sole Merkur, perché senza dubbio questo incarna al meglio il nostro motto: Godetevi il gioco.”

Una delle principali filiali del gruppo, adp Gauselmann GmbH, ha già cambiato nome in adp Merkur GmbH nel marzo 2022. Con il cambio di nome da Gauselmann AG a Merkur.com AG, il gruppo sta ora proseguendo il processo di allineamento del marchio. Merkur.com AG sarà quindi in futuro l’ombrello comune per tutti i canali di produzione e vendita, sia a livello nazionale che internazionale.

“Questo cambiamento rappresenta anche un passo significativo per la nostra espansione internazionale”, ha spiegato Paul Gauselmann.

“Attualmente realizziamo circa il 60% del nostro fatturato al di fuori della Germania e questa quota è in continua crescita. Il nome Merkur, affermato a livello internazionale, ci consentirà di espandere ulteriormente la nostra presenza nell’industria globale dei giochi”, ha affermato.

L’azienda continuerà ad essere di proprietà della Fondazione della famiglia Gauselmann, nella quale Paul Gauselmann e la sua famiglia hanno conferito le loro quote societarie con effetto dal 1° gennaio 2016. In qualità di azionista unico, la Fondazione è responsabile di tutte le decisioni fondamentali e strategiche della gestione.

Pertanto, anche in futuro il nome Gauselmann rimarrà indissolubilmente legato al gruppo. La Fondazione Gauselmann è gestita da un consiglio di tre membri, che continua ad essere presieduto da Paul Gauselmann. Il comitato consultivo della Fondazione è composto prevalentemente da membri della famiglia Gauselmann, il che ribadisce anche gli stretti legami con la regione.

PressGiochi