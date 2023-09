Gaming Tech Summit Africa riprogrammato a giugno 2024 e trasferito a Mombasa, Kenya

Alla luce delle attuali circostanze globali e per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri partecipanti, partner e personale, gli organizzatori del Gaming Tech Summit Africa hanno deciso di rinviare l’evento. Il Summit, originariamente previsto dal 17 al 18 ottobre 2023, si svolgerà ora dal 4 al 5 giugno 2024 nella pittoresca città costiera di Mombasa, in Kenya.

Il Gaming Tech Summit Africa è un evento di prim’ordine che riunisce regolatori, leader del settore e investitori, sviluppatori e innovatori provenienti da tutto il continente e oltre. Questo vertice è progettato per mostrare le ultime tendenze, innovazioni e opportunità nell’ecosistema dei giochi e della tecnologia. La decisione di spostare l’evento a Mombasa, in Kenya, nasce dal nostro impegno nel creare un ambiente dinamico e vibrante per tutti i partecipanti. Mombasa, con il suo ricco patrimonio culturale, la straordinaria bellezza naturale e la fiorente scena tecnologica, offre uno scenario ideale per questo incontro di visionari del settore.

“Crediamo che riprogrammando il Gaming Tech Summit Africa a giugno 2024 e trasferendoci a Mombasa, possiamo offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e arricchente per i nostri partecipanti”, ha affermato David Moshi, organizzatore principale del Gaming Tech Summit Africa. “Questa vibrante costa La città, con la sua miscela unica di cultura e innovazione, è il contesto perfetto per promuovere connessioni significative e far avanzare il panorama della tecnologia di gioco in Africa.”

