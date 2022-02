Gaming Innovation Group registra ricavi del quarto trimestre 2021 di 18,2 milioni di euro

Gaming Innovation Group (GiG) registra ricavi del quarto trimestre 2021 di 18,2 milioni di euro e un EBITDA di 5,6 milioni di euro.

“Abbiamo chiuso il 2021 con un altro trimestre forte con ricavi in ​​crescita del 29% ai massimi storici e un EBITDA in aumento del 35% rispetto al quarto trimestre del 2020 e, soprattutto, abbiamo messo in atto una struttura davvero entusiasmante ed espansiva per accelerare ulteriormente le nostre ambizioni globali attraverso l’acquisizione di SportnCo”, afferma Richard Brown, CEO di GiG.

Principali dati finanziari

– I ricavi nel quarto trimestre 2021 sono stati di 18,2 milioni di euro (14,1), in aumento del 29% su base annua, tutti organiciL’EBITDA è stato di 5,6 milioni di euro (4,1), in crescita del 35%, il margine

– L’EBITDA è aumentato al 30,7% (29,1%)

– Ricavi nei Servizi Media ai massimi storici di 12,8 milioni di euro (9,0), in crescita del 42%, con un EBITDA ai massimi storici di 5,7 milioni di euro (4,3)

– I ricavi dei Servizi di Piattaforma sono stati di 5,3 milioni di euro (4,9), in crescita dell’8%, con un EBITDA di 0,2 milioni di euro (0,2). Escludendo le etichette bianche fuori produzione, i ricavi sono aumentati del 22% EBIT

– positivo per 1,8 milioni di euro (-0,1), in miglioramento di 1,9 milioni di euro Flusso di cassa operativo

– positivo per 1,2 milioni di euro (-0,2), in miglioramento di 1,4 milioni di euro.

PressGiochi