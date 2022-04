Gaming, accordo Cristaltec-SKS365 all’insegna dell’omnichannel

Novità nel mondo del gaming con l’accordo tra Cristaltec e SKS365.

La partnership appena annunciata segna ufficialmente il lancio di PlanetSpin365, il marchio di SKS365 dedicato agli apparecchi da intrattenimento: grazie alla collaborazione tra le due aziende, le slot Cristaltec entreranno nel parco macchine targato PlanetSpin365. La sinergia tra le due realtà coinvolgerà anche il marchio Planetwin365, in un’ottica omnichannel: i prodotti Cristaltec oltre che nella suite apparecchi, saranno integrati anche sul casinò online del brand.

L’accordo segna quindi un passo ulteriore per SKS365 nel suo percorso di ampliamento dell’offerta, con l’ingresso di alcuni tra i titoli più apprezzati del mercato.

«Cristaltec rappresenta un punto di riferimento per ogni operatore interessato al settore degli apparecchi, e la partnership con PlanetSpin365 è per noi motivo d’orgoglio – dichiara Gianfranco Milossa, Head of Machines Business Unit SKS365 – L’accordo contribuirà ad arricchire ulteriormente la nostra offerta per il mercato terrestre, grazie a prodotti di altissima qualità oltre che di sicuro successo».

«L’accordo realizza un “update” importantissimo per tutto l’universo SKS365 – continua Daniela Lanzolla, Director of Gaming del gruppo – L’arrivo dei prodotti Cristaltec sarà per noi una pietra miliare per l’integrazione tra gioco fisico e online, sempre più importante per il futuro del gaming omnicanale».

Entusiasmo è stato espresso da Cristaltec per l’avvio di questa strategica collaborazione che abbraccia i diversi settori del gaming. «Abbiamo accolto con grande soddisfazione la possibilità di attivare una importante partnership con SKS365 che spazia dagli apparecchi da intrattenimento fino al gioco on line. È per Cristaltec l’occasione di affermare la propria idea di gioco che attraversa i diversi ambiti; siamo più che certi che grazie a questa intesa entrambe le società potranno crescere e prosperare in sintonia con un contesto di mercato e regolatorio in evoluzione». Sono le dichiarazioni di Giovanni Agliata, Presidente di Cristaltec Spa.

