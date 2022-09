Gambling Commission: aggiornamento sulla quarta licenza della National Lottery, Camelot ritira il ricorso

Il 14 luglio, la Corte d’Appello ha concesso a Camelot e IGT il permesso di impugnare la decisione dell’Alta Corte di revocare la sospensione automatica che impediva alla Gambling Commission di assegnare formalmente la quarta licenza della National Lottery ad Allwyn Entertainment UK (“Allwyn”).

Per effetto dell’accoglimento dell’impugnazione, la sospensione automatica è rimasta in essere.

Ieri, 5 settembre 2022, è arrivata la corrispondenza di Camelot in cui si indicava l’intenzione di ritirare il ricorso e perseguire la propria richiesta di risarcimento solo per danni. Non siamo a conoscenza che la posizione di IGT sia cambiata e quindi il ricorso e la sospensione di IGT continueranno fino a quando non sarà risolto.

La risoluzione del ricorso ci consentirebbe di procedere con l’importante lavoro di conferimento formale della licenza ad Allwyn. La nostra priorità è continuare a lavorare per attuare la nostra decisione e garantire un passaggio senza interruzioni e tempestivo alla prossima licenza, a beneficio dei partecipanti e delle buone cause.

Rimaniamo risoluti sul fatto che abbiamo condotto una concorrenza leale e solida e che la nostra valutazione è stata eseguita in modo equo e legale in conformità con i nostri doveri di legge. Non intendiamo commentare ulteriormente in questa fase.

