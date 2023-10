G2E: a Las Vegas non si è mai grandi abbastanza

Las Vegas – Mai cullarsi sugli allori. E’ questo il motto a cui devono ispirarsi tutti i leader mondiali, proprio a cominciare dal settore delle fiere. La concorrenza è sempre più agguerrita e l’approfondirsi dei processi di globalizzazione rischiano di rendere inutili lunghe e costose trasferte, se non si è in grado di mantenersi sempre over the top.

Questo è lo spirito con cui gli organizzatori della G2E di Las Vegas approcciano di anno in anno la mega convention dell’industria del gioco, riunendo sotto lo stesso tetto produttori, operatori e specialisti di tutti i verticali dell’industria del gambling.

Svoltasi al The Venetian, la fiera di quest’anno ha coperto circa 25mila metri quadrati di spazio espositivo, presentando 368 espositori diretti: una piccola ma significativa crescita rispetto all’0edizione 2022, quando la superficie espositiva fu di 24,4k mq e il numero degli espositori raggiunse quota 350.

Naturalmente, non poteva mancare un fitto calendario di dibattiti, panel e tavole rotonde sui temi di maggiore interesse per il mercato americano, integrati da sessioni educational sulla gestione aziendale e su questioni sociali che toccano da vicino il settore.

Nuove funzionalità e miglioramenti hanno caratterizzato l’exhibition floor, a cominciare dalla iGaming Zone, che ha riunito i fornitori di soluzioni di gioco in Internet in un luogo mirato per dare una vetrina completa del futuro dei casino online. Inoltre, la G2E Networking Lounge, con incontri a tema ed eventi, la New Exhibitor Zone, area dedicata a chi ha esposto alla G2E per la prima e la seconda volta, e i due padiglioni dedicati alle aziende provenienti da Taiwan.

La Global Gaming Expo ha presentato tante entusiasmanti innovazioni di gioco che daranno una nuova impronta al settore. Grandissima attesa c’era per la presentazione delle slot machine ufficiali della NFL (campionato nazionale professionistico di football americano), create da Aristocrat Gaming in collaborazione con NFL e NFL Players Association: sei giochi che consentono all’utente di scegliere la squadra NFL preferita, che caricherà quindi immagini pertinenti, video dei momenti chiave delle partite e persino inni dello stadio. Allestito sul sontuoso cabinato King Max, provvisto di monitor 72’ curvo e monitor rettangolare sulla testata, Jackpots Super Bowl, il gioco è provvisto di eccezionali funzioni bonus e jackpot, fra cui quello progressivo che consente di vincere 1 milione di dollari, ove consentito.

Altre slot destinate a diventare delle hit nei casino sono quelle dedicate a Whitney Houston, ideata da IGT, e al famoso programma Netflix “Squid Game”, creata da Light&Wonder. Non c’era modo migliore per ricordare la grande cantante prematuramente scomparsa nel 2012, ma il cui mito echeggia anche nelle nuove generazioni. Frutto della collaborazione con l’Estate di Whitney E. Houston e Primary Wave Music, il gioco è ricco delle meccaniche di gioco preferite dai giocatori, come Stacked Wilds, Cash on Reels, blocco e respin e funzioni di persistenza, coinvolgendo giocatori e spettatori con le immagini iconiche di Whitney Houston e le sue maggiori hit, quali “I Wanna Dance with Somebody”, “So Emotional” e “How will I Know”. Inoltre, la IGT non ha mancato di lanciare l’ennesima versione di Wheel of Fortune, su piazza ormai da 27 anni, denominata Big Money Week; è un gioco progressivo ad ampia area ospitato sullo spettacolare cabinet Peak65, che include un’avvincente funzione di persistenza con una pila di monete in crescita che può aiutare i giocatori ad attivare l’amato bonus della ruota.

Il prodotto Light&Wonder riprende lo storyboard del famoso dramma sudcoreano mandato in onda da Netflix. Uno schermo da 75 pollici mostra i rulli mentre si muovono attraverso i diversi giochi rappresentati nello show di Squid Game: Red Light, Green Light; Il tiro alla fune e la piastrella di vetro. L’iconico tema viene esaltato dal nuovo maxischermo di Light & Wonder, Horizon, con schermo da 75 pollici da 600.000 pixel micro-LED che portano l’area del display a ben 90 pollici. Il cabinet innovativo offre anche un iDeck ampio e trasparente con illuminazione integrata, touch screen da 27 pollici, caricatore mobile e pulsanti dual play. Light&Wonder ha inoltre aggiunto una nuova versione alla serie di slot a marchio Monopoly (licenza Hasbro). Monopoly on the Money Deluxe presenta alcuni miglioramenti rispetto alle precedenti, in particolare nella sezione delle funzionalità: Premium Play, Multiplier Cash Symbols, Mr Monopoly colleciton symbols, Buy Pass.

Evolution, col suo imperioso catalogo di giochi online e live etichettati coi sette marchi del gruppo (Evolution, Ezugi, NetEnt, Red Tiger, Big Time Gaming, Nolimit City e DigiWheel), ha dominato il padiglione del iGaming con una serie di nuovi entusiasmanti titoli rivolti agli operatori di ogni dimensione. Tra le principali attrazioni nel campo casino live abbiamo Red Door Roulette – un innovativo mash-up di due dei titoli di maggior successo di sempre di Evolution, Crazy Time e Lightning Roulette – e Video Poker, una versione che offre la fusione tra nostalgia e tecnologia di gioco moderna incentrata sul giocatore. Fortissimo anche l’impatto di Crazy Time, abbinato al titolo gemello Crazy Coin, che è ambientato in una sorta di studio televisivo ed è caratterizzato da una grandiosa ruota della fortuna che mette in moto una slot a due rulli, offrendo un vero spettacolo di giochi bonus e moltiplicatori, divertente anche da guardare. Giocare è semplice: basta piazzare le puntate sui numeri (1, 2, 5 o 10) e/o sui giochi bonus; in due di questi, bisogna prendere decisioni che rendono il gioco ancora più emozionante, variando le possibilità di premio.

Di gande impatto la partecipazione di Novomatic Americas. Partendo dalle slot, l’attenzione di concentra sui nuovi Progressive Link e i giochi VGT predisposti nello straordinario cabinet Diamond X. In particolare, il Progressive Link Thunder Cash Gold è stato introdotto in una varietà di nuovi titoli, tra cui Irish Locks e Irish Grace, entrambi dotati di un assortimento di incantesimi per evocare la fortuna degli irlandesi, e Golden Voodoo Magic, in cui si chiama in causa la sacerdotessa per evocare tutti gli spiriti buoni che coi loro influssi fanno ottenere giochi gratuiti e ricchi premi jackpot. Money Party Fresh! è basato fruit games progressivi collegati, mentre il mistico gioco gemello Rising Treasures trasporta il giocatore in divine avventure progressive per scoprire i tesori nascosti del jackpot sotto l’occhio vigile del faraone e della regina. Inoltre, nello stand figurava la linea di prodotti APEX Diamond Link Progressive, di cui Novomatic Americas detiene i diritti di distribuzione in Nord America, comprese le serie Clover Link Extreme e Clover Link Progressive.

Disegnando il futuro dei chioschi per scommesse sportive con più azione, più scommesse, più vantaggio e progettati per adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente, il nuovissimo Novomatic ActionBook Edge 1.43J è pronto per l’esecuzione, con una presentazione grafica all’avanguardia e con un’elaborazione rapidissima per favorire scommesse senza interruzioni; il chiosco per scommesse sportive si integra perfettamente con il chiosco da tavolo ActionBook Compact 1.27 e la versione a doppio schermo, ActionBook Plus 2.27.

In un’area speciale, Novomatic ha esposto la sua piattaforma di giochi da tavolo elettronici Novo Unity II, con gli ultimi mobili inclinati, Executive SL 1.27 e Lotus SL 1.27, sui quali sono allestiti il nuovo Novo Multi-Roulette e un’ampia scelta di giochi ETG. In anteprima negli Stati Uniti la straordinaria Titan Roulette completamente automatizzata, a quattro postazioni.

Un altro punto forte nell’esposizione di Novomatic è stata l’ultima serie di mobili Black Edition II in tre versioni: il più piccolo Black Edition II 3.27, l’extra-large Black Edition II XL 3.32 e il monoschermo Black Edition II 1.49J, in mostra con i multi-giochi collegati Superia Golden Link™ Volume 1, Novo Line™ Golden Link™ Edition 2 e Superia Cash Connection™ Volume 2, nonché con Impera Link™ Series 2, Impera Line HD™ Edition 9 e il multigioco Novo Line Interactive Edition X4.

Infine, abbiamo l’innovativo sistema di gestione del casinò Novovision che è stato premiato come “Miglior prodotto CMS/software” agli European Casino Awards di quest’anno a Londra. Questa potente soluzione porta tutte le aree dell’attività di un casinò a un altro livello, con una gamma unica e completa di funzionalità che superano di gran lunga la tradizionale contabilità, i jackpot, il monitoraggio dei giocatori, le transazioni Cashless e TITO. Come elemento distintivo, Novovision introduce tecnologie biometriche per il riconoscimento e l’accesso dei giocatori.

In un’area dedicata era presente l’offerta iGaming di Greentube, la divisione di gioco e intrattenimento digitale di Novomatic, che ha affiancato perfettamente il portafoglio terrestre con la sua gamma sempre crescente di contenuti online, che comprende sia i classici Novomatic che marchi e sviluppi proprietari.

BetMGM e Inspired Entertainment, fornitore B2B leader di contenuti, tecnologia, hanno lanciato MGM Bonus City, innovativo gioco online della categoria Hybrid Dealer, che integra CGI virtuale, tecnologia green screen e filmati di croupier reali, creando un’esperienza di gioco senza precedenti. BetMGM è così il primo e unico casinò online del Nord America a offrire un gioco con dealer ibrido. MGM Bonus City trasporta virtualmente i giocatori a Las Vegas, dove i giocatori possono ottenere otto potenziali risultati dalla rotazione della ruota della fortuna, tra cui quattro iconici round bonus sui temi delle proprietà MGM di Las Vegas: New York-New York, Luxor, MGM Grand e Bellagio. Prima che l’host giri, il gioco assegna casualmente uno speciale moltiplicatore che può aumentare le vincite.

Aries Technology sta espandendo ulteriormente i suoi giochi di slot con gettoniera in stile arcade che integrano giochi meccanici di abilità. Mentre i giocatori scommettono, il gioco sputa gettoni speciali abilitati per RFID sul piatto pusher; i giocatori controllano un joystick per sparare monete e tentano di spingere i gettoni speciali fuori dal bordo del campo di gioco per ottenere giocate gratuite altri premi.

Il famoso produttore di tavoli da gioco TCS John Huxley ha reso ancor più accattivante la sua linea di prodotti, inserendo animazioni, luci che indirizzano i giocatori al punto e opzioni per messaggi pubblicitari del casino. L’utilizzo della tecnologia Blaze LED Surface permette di creare animazioni straordinarie per attrarre e stupire i giocatori, assistendo i croupier con indicazioni sull’andamento del gioco. Questo prodotto ad alta efficienza energetica garantisce migliaia di ore di funzionamento, in modo che il gioco sia ininterrotto e la manutenzione sia limitata. Il Dynamic Display System (DDS) per la visualizzazione dei numeri vincenti è fornito con una vasta gamma di skin e animazioni a tema configurabili in numerose combinazioni. Ciò consente di visualizzare i numeri vincenti, le statistiche, i contenuti pubblicitari e i video esattamente come richiesto dall’operatore. L’idea, come affermano i responsabili dell’azienda, è nata per coinvolgere i giocatori più giovani aiutandoli a comprendere come si svolgono i giochi.

Gaming Arts ha lanciato le nuove slot Deal or No Deal con due temi elettrizzanti, Golden Briefcase e Briefcase Breaker, presentati sullo straordinario cabinet VertX Grand da 49 pollici, destando la stessa eccitazione frenetica del programma televisivo di successo. Il destino del giocatore è davvero nelle sue mani, sia che scelga di accettare la generosa offerta del banchiere o di sfidare la fortuna fino alla fine. Ma il divertimento non finisce qui. I giochi includono anche giochi gratuiti dinamici, una spettacolare funzione jackpot e premi progressivi collegati. L’azienda ha presentato anche Puzzle Time, un gioco che sfida le convenzioni con il suo gameplay ispirato ai puzzle, le cui meccaniche sono così originali da essere in attesa di brevetto. I giocatori si troveranno immersi nella sfida di risolvere enigmi mentre sono alla ricerca di round bonus, giochi gratuiti e grandi vincite, vivendo un’avventura di gioco unica e coinvolgente.

ESA Gaming, famosa per offrire delle valide alternative ai tradizionali giochi di slot, ha lanciato il suo ultimo gioco multiplayer, Big Fish Bonanza: i giocatori salpano a bordo lussuoso peschereccio per recarsi su un’isola paradisiaca, alla ricerca di enormi vincite. Big Fish Bonanza è un tipico crash game che contempla diversi tipi di pesci che possono essere catturati dai pescatori e integra coinvolgenti meccaniche multiplayer, offrendo un potenziale di vincita massima di 100.000x. Altra peculiarità di Esa Gaming è la nuovissima suite di strumenti promozionali in-game per migliorare l’esperienza del giocatore, aumentarne il coinvolgimento e la fedeltà. Con messaggi di gioco tempestivi e un’interfaccia utente ottimizzata per dispositivi mobili, sono pronti per essere utilizzati. E’ possibile creare entusiasmanti competizioni con un’opzione Torneo configurabile, provvista di un’interfaccia utente ottimizzata per dispositivi mobili e di classifiche aggiornate in tempo reale. Money Drops è la funzione che permette di configurare una campagna e rilasciare premi in denaro casuali, visualizzando il montepremi totale, il numero di drop rimasti e il conto alla rovescia.

Interblock ha messo in mostra un gruppo di prodotti progettato per rivoluzionare il segmento dei giochi da tavolo dal vivo: lo “Smart Pit”, che integra un “ombrello tecnologico” nei box esistenti, a vantaggio della casa e del giocatore. Quest’ultimo può partecipare a più giochi contemporaneamente, di modo che, mentre è impegnato sul Blackjack Xtreme può giocare alla roulette predisposta all’estremità dello Smart Pit, tramite la propria play station. Per gli operatori, i vantaggi sono molteplici: personale efficiente, profitti amplificati e ambiente di gioco migliorato. Celebrati per il loro design intuitivo, i giochi live Smart Pit di Interblock stabiliscono anche un più elevato standard per il servizio clienti e promettono di ridurre al minimo i tipici errori commessi dalla casa. Infatti, i tavoli possono essere gestiti con un’esperienza minima o nulla da parte del dealer, fornendo ad esso istruzioni chiare e concise.

Incoronato “Fornitore di scommesse sportive dell’anno” ai Global Gaming Awards di Las Vegas, Kambi si coccola la sua pionieristica piattaforma di trading basata sull’intelligenza artificiale, premiata anche da Global Gaming Business (GGB). Ora offerto come servizio modulare autonomo, il trading AI di Kambi rimuove i punti di attrito che gli scommettitori sportivi affrontano solitamente, consentendo allo stesso tempo agli operatori di innovare e creare mercati unici e personalizzati attraverso API dinamiche.

Un’altra innovazione degna di nota presentata all’expo è stata introdotta da Pavilion Payments, società di software di Las Vegas, che sta rivoluzionando i metodi di pagamento nei casino implementandoli con la scansione del codice QR. Invece di effettuare transazioni in contanti o con carta, i giocatori possono semplicemente scansionare un codice QR, attivare un sito Web, selezionare la piattaforma di pagamento preferita e iniziare a giocare. Questo nuovo metodo di pagamento mira a far risparmiare tempo agli utenti, eliminando la necessità di incassare i biglietti o utilizzare gli sportelli bancomat prima di giocare nuovamente.

Marco Cerigioni – PressGiochi