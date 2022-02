Francia: un minore su tre gioca d’azzardo

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), l’autorità di regolamentazione unificata francese del gioco d’azzardo, ha espresso preoccupazione per l’aumento dei minori francesi coinvolti in attività di gioco. Le opinioni sono state

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), l’autorità di regolamentazione unificata francese del gioco d’azzardo, ha espresso preoccupazione per l’aumento dei minori francesi coinvolti in attività di gioco.

Le opinioni sono state evidenziate nel rapporto francese sul gioco d’azzardo giovanile dell’autorità di regolamentazione – condotto dall’osservatorio di ricerca sui disturbi psicologici SEDAP – nell’ambito di una valutazione in corso degli standard di mercato del gioco d’azzardo francese e delle salvaguardie dei consumatori.

Il feedback di un “sondaggio quantitativo” su 5.000 adolescenti francesi di età compresa tra 15 e 17 anni, ha rivelato che più di un terzo (35%) dei “minori” aveva giocato d’azzardo nel 2021. Il sondaggio ha delineato che “in media, gli adolescenti francesi iniziano a giocare a 13 anni”.

Lo studio ha riportato che l’anno scorso il 78% degli intervistati adolescenti aveva giocato a gratta e vinci, mentre il 48% aveva acquistato un biglietto basato sull’estrazione della lotteria nazionale. Ha anche identificato una divisione del 50-50% tra gli adolescenti francesi che utilizzano giochi online e di vendita al dettaglio per giocare d’azzardo.

Le scommesse sportive sono state particolarmente importanti tra gli intervistati di sesso maschile, poiché il sondaggio ha evidenziato che il 28% dei giovani aveva scommesso nell’ultimo anno.

Di particolare rilievo si evidenzia che “il 21,5% ha scommesso sulle competizioni di eSport, sapendo che in Francia è vietato scommettere sugli eSport”. Applicando i risultati del sondaggio SEDAP al censimento ufficiale francese dei minori di età compresa tra 15 e 17 anni, ANJ ha rivelato che il 35% dei minori aveva partecipato ad attività di gioco d’azzardo nel 2021.

Lo studio spiega che “I giovani sanno ampiamente (73,4%) che la vendita di giochi d’azzardo è loro vietata, non ritengono che questo divieto di vendita sia un ostacolo. In effetti, più della metà afferma che è molto o abbastanza facile per loro giocare ai gratta e vinci”.

Ulteriori feedback hanno indicato che i minori francesi sono stati influenzati da fattori familiari, poiché il 45% degli intervistati ha dichiarato di aver giocato d’azzardo con i propri genitori e “il 23% ha persino avuto accesso agli account online dei genitori”.

La presidente dell’Anj Isabelle Falque-Pierrotin ha commentato il rapporto dicendo: “Il gioco d’azzardo si sta infiltrando sempre di più nella vita quotidiana dei minori, trasmesso dalla pubblicità e da una certa complicità dei genitori. Che sia online o nel mondo fisico, la lotta al gioco d’azzardo minorile è ora un importante problema di politica pubblica perché, come sappiamo, prima inizia il gioco d’azzardo, maggiore è il rischio di dipendenza. L’ANJ è determinata a mobilitare tutti i suoi strumenti per combattere vigorosamente queste pratiche, anche attraverso sanzioni. Occorre inoltre che tutti gli attori interessati siano mobilitati, genitori, operatori, social network e autorità pubbliche”.

PressGiochi