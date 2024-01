Francia: per l’ANJ la priorità è la protezione dei giocatori

L’Autorità francese per il gioco d’azzardo, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), ha posto la riduzione del gioco d’azzardo eccessivo e la protezione dei minori al centro del suo piano strategico

L’Autorità francese per il gioco d’azzardo, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), ha posto la riduzione del gioco d’azzardo eccessivo e la protezione dei minori al centro del suo piano strategico 2024-26 e ha invitato tutte le parti interessate economiche e istituzionali a collaborare per raggiungere tali obiettivi.

Il piano dell’ANJ segna la fine del suo primo ciclo di regolamentazione da quando ha preso il post dell’ARJEL come regolatore del settore nel 2020 e arriva in un momento chiave per il mercato del gioco d’azzardo francese.

I ricavi del settore sono aumentati di oltre il 50% arrivando a 13 miliardi di euro dal 2010, quando il mercato si è aperto alla regolamentazione e nel 2024 “il gioco d’azzardo è diventato un prodotto di consumo tradizionale per persone di tutte le età e di ogni ceto sociale”, ha affermato ANJ.

Nel suo rapporto, l’ANJ ha sottolineato che il gioco d’azzardo “non è un prodotto come gli altri” e che una politica di regolamentazione, offerta e consumo di gioco d’azzardo restrittiva è giustificata in quanto “il gioco d’azzardo problematico gioca ancora un ruolo troppo importante nel mercato del gioco d’azzardo”, nonostante “progressi significativi” in questo settore negli ultimi tre anni”.

Nel 2019, l’Osservatorio francese del gioco d’azzardo ha stimato che il numero di giocatori d’azzardo a rischio fosse di 1,4 milioni, di cui quasi 400.000 a livello patologico. L’ANJ ha aggiunto che il gioco d’azzardo problematico rappresenta oltre il 38% del fatturato del settore e il gioco d’azzardo eccessivo genera il 21% delle sue entrate.

Di conseguenza, l’Autorità di regolamentazione ha basato la sua strategia 2024-26 su tre “pilastri fondamentali”. Il primo sarà quello di “ridurre drasticamente la proporzione e il numero di giocatori d’azzardo eccessivi nel mercato del gioco d’azzardo”. Un obiettivo chiave che richiederà grandi sforzi da parte degli operatori, “non può essere raggiunto senza una politica di regolamentazione coerente ed equilibrata volta a consolidare il modello di mercato del gioco d’azzardo francese”, ha affermato ANJ.

La trasparenza e l’integrità del settore saranno fondamentali e la lotta al gioco d’azzardo illegale sarà il secondo fondamento su cui ANJ baserà le proprie operazioni.

Il terzo pilastro sarà quello di rafforzare “la dimensione economica della regolamentazione per comprendere meglio gli equilibri del mercato e fornire soluzioni ai cambiamenti che si trova ad affrontare oggi”.

L’ANJ ha aggiunto che il suo obiettivo è “rendere la conoscenza scientifica del mercato e delle pratiche di gioco d’azzardo la bussola della regolamentazione” e “incorporare, a livello nazionale ed europeo, una regolamentazione basata sul dialogo e sulla cooperazione” e posizionare l’autorità “come un laboratorio per audaci, azione pubblica efficace ed esemplare”.

PressGiochi