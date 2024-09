Francia – Italia: il primo turno della Nations League regala emozioni

La Nations League inizia con un primo match impegnativo per l’Italia, una sfida che vedrà gli uomini di Spalletti contro la Francia il 6 settembre allo Stadio Parco dei Principi. Le due squadre appartengono al gruppo 2 della Lega A; gli azzurri si apprestano ad affrontare una nuova competizione, dopo la sconfitta Europea di due mesi fa, la squadra di Deschamps sogna di ripartire con un successo, anch’essa dopo un Europeo deludente. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria francese con il segno 1 dato a 1.66, decisamente inferiore al 2, quotato a 5.10; la X viene bancata a 3.85. Rispetto alle reti, il Goal è fissato a 1.85, il No Goal è atteso a 1.82; l’Over 2,5 è quotato a 1.84, l’Under 2,5 si attesta a 1.83. Per i risultati esatti, l’1-0 è l’esito più atteso, dato a 7.00; lo seguono l’1-1 e il 2-0 dati rispettivamente a 7.25 e a 7.75.

Questa sera, giovedì 5 settembre, si affrontano all’Estadio da Luz Portogallo e Croazia, due squadre del gruppo 1 di Lega A. Per questa partita, i pronostici vedono la squadra di casa vittoriosa con l’1 bancato a 1.54; la X viene data a 4.15, mentre il segno 2 è quotato decisamente più alto a 6.00. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene dato a 1.77, l’Under 2,5 si attesta a 1.95; il Goal è bancato a 1.90, il No Goal è quotato leggermente più basso a 1.81.

Sempre questa sera, allo stadio Rajko Mitic di Belgrado si terrà Serbia – Spagna, valevole per la prima giornata del gruppo 4 della Lega A. Per questa partita i pronostici vedono la squadra di Luis de la Fuente vittoriosa con segno 2 quotato a 1.52, mentre l’1 degli uomini di Stojkovic è atteso più alto a 6.15. L’Under 2,5 è bancato a 1.84, contro l’Over 2,5 che si attesta a 1.86; il No Goal è quotato a 1.74, mentre il Goal è dato più alto, a 1.98. Come risultato esatto, è atteso lo 0-1 quotato a 6.75, seguito dallo 0-2 e dall’1-1 bancati rispettivamente a 7.25 e a 8.25.

Altro big match in programma per la competizione è sicuramente Irlanda – Inghilterra, valido per il primo incontro del gruppo 2 della Lega B della Nations League. Le due squadre si scontreranno all’Aviva Stadium sabato 6 settembre; i padroni di casa sperano in un buon inizio, soprattutto dopo la mancata qualificazione a Euro 2024; gli uomini di Carsley guardano al futuro con speranza e determinazione dopo la sconfitta in finale europea contro la Spagna. I pronostici prevedono gli inglesi indubbiamente favoriti: il segno 2 è quotato a 1.48, mentre l’1 della squadra di Hallgrímsson è atteso a 6.40. La X è bancata a 4.05. Per quel che riguarda i risultati esatti, lo 0-1 è dato a 5.70, lo 0-2 è proposto a 6.25, mentre tutte le altre cifre sono bancate superiori a 8.00.

PressGiochi