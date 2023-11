Francia. Il Gruppo FDJ ha acquisito per 380 milioni di euro la Lotteria nazionale irlandese

La FDJ ha annunciato di aver acquisito il 100% del capitale azionario di PLI, assumendo il controllo dei diritti esclusivi per gestire la Lotteria nazionale irlandese fino al 2034. L’acquisizione

L’acquisizione di PLI da 380 milioni di euro segna il lancio da parte di FDJ della sua “nuova strategia di crescita internazionale”, contribuendo ad espandere il profilo B2C del gruppo oltre il mercato francese. La vendita di PLI è stata concordata dall’azionista di maggioranza dell’Ontario Teachers’ Pension Plan (OTTP), che ora chiuderà il 2023 dopo aver disinvestito da tutti gli investimenti nelle lotterie europee.

Stéphane Pallez, Presidente e CEO di FDJ, ha annunciato: “FDJ sta aprendo un nuovo capitolo nella sua storia realizzando la sua ambizione di espandere la sua presenza internazionale come operatore di lotterie e giochi online. “Le sinergie tra FDJ e Premier Lotteries Ireland faranno affidamento sulle nostre rispettive e riconosciute competenze per commercializzare al pubblico irlandese un’offerta di gioco ricreativo e responsabile”.

Dopo l’acquisizione, FDJ passerà alla revisione dei sistemi di lotteria di PLI e al rinnovamento della sua rete di 5.300 punti vendita (POS). Le sinergie principali si concentreranno sul miglioramento delle operazioni commerciali PLI per i suoi 200 dipendenti e sul potenziamento dell’offerta online della Irish National Lottery – in cui FDJ ha sottolineato che “le vendite digitali costituiscono il 15% delle puntate totali di PLI”, indicata come un’area di miglioramento.

È stato sviluppato un piano strategico per incrementare la crescita e la redditività di PLI, sfruttando l’esperienza di FDJ per migliorare il portafoglio di giochi istantanei e attirare più giocatori online, migliorando le esperienze digitali per i clienti.

Nel 2022, PLI ha ottenuto ricavi lordi di gioco di 399 milioni di euro e un utile netto di 140 milioni di euro, con un margine EBITDA in linea con l’attuale performance finanziaria di FDJ.

Andrew Algeo, che continuerà a ricoprire la carica di CEO di PLI, ha espresso entusiasmo per la partnership con FDJ, prevedendo impatti positivi per la lotteria nazionale irlandese e i suoi stakeholder. “Il supporto di FDJ apre un nuovo entusiasmante capitolo nella storia di PLI, che andrà a beneficio della lotteria nazionale irlandese e dei suoi numerosi stakeholder”, ha commentato Algeo.

