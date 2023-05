Formula 1. Verstappen vuole il quarto successo stagionale a Monaco. Leclerc, profeta in patria a 4,00 su Sisal.it, vuole sfatare un tabù

Tre vittorie e due secondi posti nei primi cinque gran premi della stagione. Max Verstappen sta facendo terra bruciata intorno a lui nel Mondiale di Formula 1 2023 e arriva a Monte Carlo con tutte le intenzioni di allungare ancora.

Il due volte campione del Mondo parte favoritissimo, a 2,00 secondo gli esperti Sisal, per trionfare nel Gran Premio di Monaco, già conquistato nel 2021. L’Olandese Volante della Red Bull parte avanti a tutti anche in ottica pole position visto che la terza partenza al palo della stagione si gioca a 2,25. Verstappen, inoltre, sui tornanti del Principato vuole la prima Tripletta dell’anno con pole, giro veloce e vittoria nel gran premio: un’impresa offerta a 5,00.

Alle spalle di Super Max si piazza Charles Leclerc che, sul circuito di casa, prova a dare una svolta al suo Mondiale finora contraddistinto da tante ombre e pochissime luci. Il Predestinato della Ferrari non è mai stato profeta in patria, né in Formula 1 né nelle categorie minori, e punta a infrangere il tabù. Il trionfo di Leclerc è in quota a 4,00 mentre la terza pole sui tornanti casalinghi, che lo porterebbe ad agganciare leggende del calibro di Stirling Moss, Niki Lauda e Michael Schumacher, è offerta a 2,75. Una Tripletta del monegasco, invece, pagherebbe 12 volte la posta.

Il podio dei favoriti è chiuso da Fernando Alonso che, a Monte Carlo, ha vinto nel 2006 e 2007 al volante di Renault e McLaren. Lo spagnolo, ora leader assoluto dell’Aston Martin, sta vivendo una seconda giovinezza e punta un successo in Formula 1 che manca dal Gran Premio di Spagna del 2013. La vittoria del Nano, a distanza di dieci anni, è data a 5,00.

Il resto del gruppo insegue i tre battistrada: Sergio Perez, sulla seconda Red Bull, primo inseguitore di Verstappen in classifica mondiale e vincitore lo scorso anno, è in quota a 6 mentre si va in doppia cifra, a 20, per la coppia della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. Ancora più lontano Carlos Sainz sulla Ferrari numero 55: lo spagnolo primo sotto la bandiera a scacchi pagherebbe 25 volte la posta.

PressGiochi