Formula 1, nel GP Eifel è dominio Mercedes. Hamilton favorito a 1.50, a 3.50 Bottas

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Germania per il GP dell’Eifel, dopo sette anni si torna a correre sul tracciato del Nurburgring. Nel 2013 a vincere fu Sebastian Vettel, poi campione del mondo, da allora tante cose sono cambiate e il tedesco, oggi alla guida della Ferrari, non è tra i candidati alla vittoria.

Il favorito, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, è il solito Hamilton che, dopo aver mancato il primo posto nel Gp di Sochi vuole tornare sul primo gradino del podio, proposto a 1.50.

Alle sue spalle il compagno di scuderia Bottas che punta al bis dopo il successo in Russia, il finlandese è dato vincente a 3.50. Chiude il podio Verstappen, a 4.50. Ancora una prova opaca in Russia per le Ferrari, in sesta e tredicesima posizione, le due Rosse sono molto indietro nel pronostico: la vittoria di Leclerc è un’impresa da 100 volte la posta, addirittura a 200 quella di Vettel. Un eventuale podio del monegasco vale 7.50.

La vittoria di Bottas in Russia rende un po’ più movimentato il Mondiale, ma la lotta si riduce ormai ai due piloti della Mercedes: il campione del mondo in carica Hamilton, con 205 punti in classifica, resta il favorito e ha grandi chance di riconferma, a 1.02. Bottas insegue a 161 punti, ma per il suo successo si sale a 9.00. Gli scommettitori sono certi della sulla settima vittoria mondiale di Hamilton, l’82% ha puntato sul pilota britannico.

PressGiochi