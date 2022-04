Formula 1: Leclerc, nel GP dell’Emilia Romagna, sulle tracce di Schumi

Quando viene nominata Imola, è impossibile non pensare alla Ferrari e a Michael Schumacher. Domenica va in scena la quarta tappa del Mondiale di Formula 1 2022, la prima in Europa, e gli occhi di tutti saranno puntati sulla Rossa di Maranello che finora ha lasciato le briciole agli avversari. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna, nuova denominazione da quando il circuito italiano è tornato nel Circus Mondiale dopo 14 anni, vede Charles Leclerc ancora una volta favorito. Il numero 16 della Ferrari, due vittorie e un secondo posto finora, ha ottime possibilità di portare a casa il terzo successo stagionale: gli esperti Sisal, infatti, lo vedono sul gradino più alto del podio a 2,25. Il monegasco vuole ripercorrere la strada del Kaiser Schumacher che, sul tracciato di Imola, ha vinto in sette occasioni di cui sei con la Rossa. Leclerc inoltre cerca la terza Tripletta stagionale: pole position, giro veloce e vittoria per il ferrarista sono dati a 7,50.

Ma Max Verstappen non vuole certo mollare la presa. Il campione del mondo in carica, che trionfò su questi tornanti lo scorso anno, è consapevole di non poter più sbagliare se non vuole veder scappar via il rivale. Verstappen e la Red Bull sono appaiati in quota con Leclerc, per la vittoria, a 2,25.

Dopo il ritiro in Australia, causato dalla troppa foga, Carlos Sainz vuole provare a riprendersi e centrare la prima vittoria in Formula 1. Il numero 55 della Ferrari, fresco di rinnovo con Maranello fino al 2024, è pronto a inserirsi tra i due grandi rivali e il suo successo pagherebbe 9 volte la posta.

In doppia cifra tutto il resto del gotha della Formula 1: Lewis Hamilton, con la Mercedes, è dato vincente a 16, al pari di Sergio Perez sulla seconda Red Bull. George Russell, attualmente secondo in classifica mondiale con la Mercedes numero 63, si gioca invece a 20.

