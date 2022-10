Formula 1. Leclerc, a Città del Messico, prova a fermare Verstappen. Il trionfo del numero 16 della Ferrari a 4,00 su Sisal.it

Sette vittorie negli ultimi otto gran premi. E domenica il calendario propone una gara che lo ha visto trionfare nel 2017 e nel 2018. Numeri che parlano da soli e che spiegano, facilmente, perché Max Verstappen sia il grandissimo favorito nel Gran Premio di Città del Messico, terzultima prova del

Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull, dopo essersi confermato campione del mondo e aver eguagliato il record di 13 vittorie stagionali di Schumacher e Vettel, non vuole fermarsi e cerca il sigillo numero 14 di quest a mostruosa annata. Gli esperti Sisal vedono un monologo di Verstappen, favorito

non solo per la vittoria, in quota a 1,65, ma anche per la pole, a 2,10, e per il giro veloce, offerto a 2,25.

L’unico che sembra in grado di poter impensierire Super Max è sempre Charles Leclerc, da 5 gare sempre a podio con la Ferrari numero 16. Il monegasco è in cerca del quarto successo della stagione, ipotesi data a 4,00, su un circuito dove la Rossa ha trionfato solo in due occasioni, nel 1970 con Jacky Ickx e nel 1990 con

Alain Prost. Dove invece Leclerc potrebbe fare il colpaccio è il sabato viste le nove partenze al palo del 2022: la decima pole dell’anno si gioca a 2,25 mentre si sale fino a 3,25 per il giro veloce.

Si candida a terzo incomodo Sergio Perez il quale sogna di conquistare la seconda posizione mondiale proprio a scapito del leader ferrarista. Il messicano della Red Bull, già in trionfo a Montecarlo e Singapore, profeta in patria è offerto a 5,00. Il resto dei pretendenti alla vittoria sono tutti in doppia cifra: da Carlos Sainz sulla seconda Ferrari, e dato a 10, a Lewis Hamilton, due successi a Città del Messico, la cui vittoria sulla Mercedes numero 44 pagherebbe 16 volte la posta.

PressGiochi