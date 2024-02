Flutter UKI annuncia il concorso Gaming Innovators per startup

I marchi leader di Flutter nella sua divisione UKI – Sky Betting and Gaming, Paddy Power e Betfair – stanno cercando di collaborare con una startup ad alto potenziale per cogliere l’opportunità di servire meglio la base di clienti femminili in rapida crescita nel Regno Unito e in Irlanda.

Nell’ambito del suo programma Alpha Hub, Flutter Entertainment sta cercando di soddisfare le esigenze delle giocatrici nel Regno Unito e in Irlanda a causa di recenti ricerche che indicano un’entusiasmante opportunità con questo gruppo demografico.

Per coinvolgere efficacemente questo gruppo demografico, le idee di prodotto devono essere adattate al loro stile di gioco unico. Poiché le donne tendono a scoprire il gioco attraverso i circoli sociali, dovrebbero identificare nuovi modi per attirare i clienti concentrandosi sui giochi sociali e comunitari. La soluzione presentata dovrebbe essere una destinazione di intrattenimento digitale incentrata sull’aiutare i clienti a distendersi, divertirsi e rilassarsi.

Esiste anche una “opzione jolly” per quelle startup che possono fornire idee interessanti che non si adattano perfettamente al brief. Ciò consente a tali aziende di presentare le loro soluzioni su come Flutter può creare esperienze sicure e divertenti per le clienti donne ora e in futuro.

La partnership offre vantaggi simbiotici, con la startup vincitrice che ha l’opportunità di formare una partnership commerciale con Flutter e ampliare la propria soluzione nel Regno Unito e in Irlanda; partecipare a una giornata dimostrativa per mostrare la propria attività a un pubblico di investitori, esperti di tecnologia e leader di tutto Flutter; accesso a workshop e networking con la leadership senior di Flutter; e accesso al supporto per l’avvio di Alpha Hub.

Steve Birch, Chief Commercial Officer di Sky Betting & Gaming, ha dichiarato: “Consideriamo questa una lacuna davvero entusiasmante nel mercato e non vediamo l’ora di trovare e collaborare con startup innovative attraverso il programma Alpha Hub per cogliere questa opportunità. “

PressGiochi