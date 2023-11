Flutter, ricavi a oltre 2 mld di £ nel Q3; Sisal assicura una posizione forte in Italia

Flutter Entertainment Plc nel terzo trimestre ha visto un aumento dei ricavi nei tre segmenti principali del gruppo con un reddito aziendale in aumento dell’8% a 2 miliardi di sterline. La crescita dei titoli è stata sottolineata dall’aumento del 16% dei giocatori medi mensili (AMP) con tutte le unità Flutter che hanno segnalato una crescita dei clienti.

Tuttavia, i ricavi delle scommesse sportive sono diminuiti marginalmente del 2% su base annua, da 1,14 miliardi di sterline a 1,12 miliardi di sterline, attribuito dall’azienda a una serie di risultati sportivi “a misura di cliente” durante la seconda metà dell’anno. Questo calo degli utili sportivi è stato compensato da un aumento del 22% dei ricavi per il segmento dei giochi dell’attività globale del gruppo, che ha chiuso il trimestre con una cifra di 914 milioni di sterline.

Inoltre, la già citata acquisizione di Sisal nell’aprile 2023 ha continuato ad avere un effetto positivo sugli utili del gruppo, avendo assicurato a Flutter una forte posizione in Italia e in mercati come Turchia e Marocco.

Peter Jackson, CEO di Flutter, ha dichiarato: “Il gruppo ha registrato un altro trimestre forte nel terzo trimestre e anche in questo periodo stagionalmente più tranquillo, la forza del nostro business diversificato è evidente con una crescita dei ricavi del 13% a oltre 2 miliardi di sterline. Rimaniamo la scelta numero uno per i clienti di scommesse sportive e giochi a livello globale, e la nostra crescita del 16% nella media mensile dei giocatori è di buon auspicio per la nostra continua crescita e leadership di mercato”.

Una ripartizione geografica ha visto i ricavi di Flutter nei mercati nazionali del Regno Unito e dell’Irlanda balzare dell’11% da 506 milioni di sterline a 566 milioni di sterline, con uno slancio continuo sia per le divisioni online che per quelle di vendita al dettaglio. Il Regno Unito e la vendita al dettaglio di Iris, che consiste principalmente nella suite Paddy Power di bookmaker di entrambi i paesi, hanno registrato una crescita dei ricavi del 9% da £ 66 milioni a £ 72 milioni, attribuita da Flutter a “un buon inizio” per la Premier League e il campionato. Il reddito online delle due nazioni è stato pari a 494 milioni di sterline, con un aumento del 12% rispetto ai corrispondenti risultati del terzo trimestre 2022 di 443 milioni di sterline, con scambi positivi della Premier League nuovamente citati come motore chiave della crescita. È stato inoltre notato un aumento più ampio del 6% nelle scommesse sportive in entrambi i paesi, che secondo Flutter è in parte dovuto al maggiore utilizzo dei costruttori di scommesse.

Tuttavia, il successo di UK&I non è stato replicato in Australia, dove l’azienda ha riconosciuto un contesto ancora difficile. I ricavi di Flutter dall’Australia, dove è attivo tramite il suo marchio Sportsbet, sono diminuiti del 7% su base annua da 319 milioni di sterline a 262 milioni di sterline.

Per l’unità internazionale, i ricavi sono aumentati del 19% a 539 milioni di sterline (466 milioni di sterline), con un aumento del 10% nello sport e un aumento del 22% nei giochi. Nonostante i ricavi italiani siano diminuiti del 4%, Flutter ha continuato a citare il contributo di Sisal al proprio business, mentre il suo profilo paneuropeo è stato ulteriormente rafforzato durante il trimestre attraverso l’acquisizione dell’operatore serbo MaxBet.

Come per gli altri trimestri, gli Stati Uniti sono rimasti una regione in forte crescita per l’azienda poiché i ricavi sono aumentati del 20% da 598 milioni di sterline a 668 milioni di sterline. Il marchio FanDuel ha registrato un aumento del 37% nei nuovi livelli di scommesse e giochi rispetto all’anno precedente e un aumento del 13% nelle puntate. Flutter ha aggiunto che le sue prestazioni negli Stati Uniti sono state rafforzate dalla popolarità del sito di scommesse sportive FanDuel, che quest’anno è stato migliorato con nuove funzionalità come Parlay Hub, Sam Game Parlays.

Le principali direttive aziendali hanno visto Flutter presentare una domanda alla SEC per la sua prevista quotazione sulla Borsa di New York (NYSE), che si prevede avrà luogo nel primo trimestre del 2024, con la società che procederà alla chiusura delle sue quotazioni sul Dublin Euronext Exchange e sulla LSE.

PressGiochi