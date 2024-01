Flutter, nel 2023 registra ricavi per 11 mld di euro

Flutter Entertainment ha registrato un aumento del 25% su base annua dei ricavi del gruppo a 11,08 miliardi di euro per l’anno finanziario 2023, trainato da un aumento del 38% dei ricavi derivanti dalle operazioni negli Stati Uniti.

Dato di evidenza in casa Flutter nel 2023 è fornito dal brand FanDuel negli Stati Uniti, che registra ricavi in aumento del 38% su base annua fino a 3,06 miliardi di sterline.

Come nel 2022, le operazioni negli Stati Uniti rimangono la principale fonte di entrate per il gruppo, assorbendo il 37,9% di tutte le entrate. Su base valutaria costante, le entrate sportive negli Stati Uniti sono aumentate del 39%, mentre quelle dei giochi sono aumentate del 47%.

Flutter ha inoltre notato un aumento del 38% della media mensile dei giocatori, che ha superato i 3,2 milioni.

Crescita a doppia cifra per Flutter nel Regno Unito e in Irlanda – Per quanto riguarda le attività di Flutter nel Regno Unito e in Irlanda, i ricavi sono aumentati del 15% a 2,46 miliardi di sterline. I ricavi delle scommesse sportive sono aumentati del 12% e dei giochi del 17%, mentre la media totale dei giocatori mensili è salita del 5% a 3,9 milioni. Scendendo ulteriormente, i ricavi del Regno Unito e dell’Irlanda sono aumentati del 15% su base annua arrivando a 2,16 miliardi di sterline, con una crescita a due cifre per le scommesse sportive e i giochi. La vendita al dettaglio è aumentata del 10% a £ 300,0 milioni, con ricavi sportivi in ​​aumento del 10% e giochi dell’8%.

Anche la divisione internazionale di Flutter, che copre i mercati al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Australia, ha registrato una crescita. I ricavi sono aumentati del 36% su base annua a 2,29 miliardi di sterline, con i ricavi delle scommesse sportive in aumento del 60% e dei giochi del 29%. I giocatori medi mensili nel business internazionale sono aumentati del 31% a 4,1 milioni. I marchi inclusi in questo segmento includono Sisal, PokerStars e Adjarabet con sede in Italia.

Tuttavia, Flutter registra difficoltà in Australia, dove le entrate sono scese dell’8% su base annua a 1,17 miliardi di sterline. Flutter offre solo scommesse sportive nel paese, con entrate in calo del 3%. Detto questo, la media mensile dei giocatori è stata del 2% più alta, attestandosi a 1,1 milioni.

