Flutter: nel 2023 fatturato a 11,79 miliardi di dollari

Flutter Entertainment ha registrato un fatturato annuale del gruppo pari a 11,79 miliardi di dollari, con un aumento del 24,7% su base annua. I ricavi sono aumentati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda e nei segmenti internazionali. Solo l’Australia ha registrato un calo.

FanDuel, con la sua posizione di leader di mercato negli Stati Uniti, ha registrato per la prima volta un EBITDA rettificato positivo. Le entrate negli Stati Uniti sono aumentate del 40,6% a 4,48 miliardi di dollari, con le entrate delle scommesse sportive in aumento del 45,9% e le entrate dell’igaming in aumento del 47,2%. La quota di mercato stimata di FanDuel dei ricavi netti dei giochi è stata del 53,4%, rispetto al 43,2% nel 2022.

Nel Regno Unito e in Irlanda, i ricavi sono aumentati del 13,7% arrivando a 3,05 miliardi di dollari. I ricavi delle scommesse sportive sono aumentati del 10,5% e quelli dell’igaming del 18,1%. La quota di mercato al dettaglio e online è aumentata di 2 punti al 30%.

Il gruppo ha salutato il successo dei suoi prodotti parlay Bet Builder e Build-A-Bet a margine più elevato e l’aggiunta di nuovi mercati di scommesse esclusivi e Acca Freeze su Sky Bet.

I ricavi del segmento internazionale sono aumentati del 34,2% a 2,81 miliardi di dollari, con Sisal in Italia che ha generato 1,22 miliardi di dollari e quote di mercato in aumento in Georgia e Armenia. Le entrate in Australia sono scese del 7,1% a 1,45 miliardi di dollari a causa del calo delle spese per le corse con Sportsbet.

Il CEO Peter Jackson ha elogiato la strategia del gruppo. Ha dichiarato: “Flutter ha registrato una forte performance nel 2023 mentre continuavamo a portare avanti la nostra strategia. Ciò è stato sostenuto da un approccio localizzato alla tecnologia e al prodotto, abbinato ai vantaggi di scala unici di Flutter Edge. Come anticipato, la nostra posizione numero uno negli Stati Uniti ha trasformato il profilo degli utili del gruppo nel 2023 poiché FanDuel ha registrato per la prima volta un EBITDA rettificato positivo per l’intero anno negli Stati Uniti. Al di fuori degli Stati Uniti abbiamo fatto ottimi progressi nell’integrazione di Sisal nelle nostre attività internazionali”.

