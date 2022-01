Filippine: i casinò di Metro Manila chiuderanno almeno fino al 15 gennaio

A causa di un nuovo focolaio di casi di Covid-19, e la rilevazione di tre casi locali della variante Omicron, le autorità di Manila hanno ordinato ai casinò di chiudere i battenti almeno fino al 15 gennaio.

Secondo Asia Gaming Brief, il portavoce presidenziale Karlo Nograles ha dichiarato: “L’indagine epidemiologica sui tre casi locali indica che esiste un’elevata possibilità di trasmissione locale di Omicron. “Nei prossimi giorni, potremmo vedere un aumento dei casi attivi”.

Il governo delle Filippine aveva precedentemente deciso di mantenere il paese sotto il livello di allerta 2 fino alla fine dello scorso anno. Tuttavia, le autorità hanno avvertito che non è stato possibile ridurre il livello di allerta Covid-19 a causa dell’incertezza che circonda il ceppo Omicron. Fino all’annuncio di nuove restrizioni, i casinò di Metro Manila operavano su base limitata. Lo scorso novembre, City of Dreams Manila aveva annunciato attraverso il suo sito Web di aver aumentato la capacità della sala di gioco del casinò dal 75% al ​​90%. Tuttavia, non ha ancora fatto alcun annuncio in merito alle nuove contromisure.

