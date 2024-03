Festa (Nazionale Elettronica): “Per le nostre Awp arrivano i grandi successi dell’online, da Sweet Bonanza a Great Rhino

Nella giornata di ieri si è conclusa la 36ª edizione di Enada Primavera, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) in collaborazione con SAPAR, che rappresenta nel panorama nazionale il network di riferimento degli apparecchi e dei sistemi da gioco.

Un appuntamento privilegiato di networking e di business tra operatori professionali e aziende, italiane ed estere, tra le quali immancabilmente ha fatto bella mostra di sé lo stand del Gruppo Terrabusi che non ha deluso le aspettative dei visitatori presentando novità sia per il canale retail degli apparecchi Awp e Vlt con Nazionale Elettronica che per quello del gioco a distanza con il brend StreetWeb.

La novità principale ha riguardato la presentazione della nuova partnership con Pragmatic Play per sancire un nuovo connubio tra gioco terrestre e gioco online. L’accordo ha permesso la creazione di un Multigame AWP con 5 giochi di grande successo della società maltese: ‘Sweet Bonanza’, ‘Wolf Gold’, ‘The dog House’, ‘Great Rhino’ e ‘John Hunter and The Tomb of Scarab Queen’.

“Di fatto – ci spega Danilo Festa CEO di Nazionale Elettronica – abbiamo realizzato due prodotti su due hardware diversi proprio per dare la possibilità al cliente di scegliere. Le due versioni sono Pragmatic Best Five (su hardware G640S) e Pragmatic Top Games (su hardware MAX2).

I prodotti sono assolutamente gemelli perché hanno le stesse caratteristiche, ma con nomi diversi”.

Entrambi sono disponibili con le omologhe arrivate proprio nei giorni precedenti Enada.

“Con il porting di questi grandi successi Pragmatic Play dall’online al fisico, in base alle nostre ricerche, i giochi sono stati facilmente adattabili al mercato Awp e non abbiamo dovuto stravolgere nessun aspetto. Sicuramente il titolo più innovativo rispetto ai classici è Sweet Bonanza dove i rulli sono pieni di dolci e frutti deliziosi. Ci auguriamo che questi prodotti possano riscontrare il gradimento anche dei giocatori di Awp”.

“Il gioco e le esigenze del giocatore sono in continua evoluzione. Nel mercato si parla da anni di multicanalità e omnicanalità, siamo stati precursori di questa tendenza da anni. Vediamo che il gioco online cresce sempre di più anche se il gioco terrestre è caratterizzato prevalentemente da un consumatore adulto. Anche le Vlt, che teoricamente sono un gioco più simile a quello online, difficilmente attira un giocatore giovane.”

Per quanto riguarda il comparto iGaming, continua Festa “abbiamo sviluppato la piattaforma che è funzionante da anni per mercato come Ecuador e Guatemala, dove siamo anche aggregatori e dove, grazie ad un accordo con la Lotteria Nazionale dell’Ecuador, siamo il porting di tutti coloro che vogliono far entrare i propri giochi in quel mercato. Questo ci ha dato ovviamente la possibilità di portare anche alcuni nostri prodotti.

Per quanto riguarda i titoli anche quest’anno si confermano come campioni di incasso ‘Stellina’ e ‘Madame Fortuna’ che da anni sono tra i primi 10 posti nella classifica”.

Ma i prodotti del Gruppo Terrabusi non si fermano al gioco online, Awp, Vlt e comma 7. “Da tempo ormai lavoriamo a diversi prodotti e terminali di servizio, i Service Point, un punto brandizzato all’interno dei PVR attraverso il quale si possono fornire tutta una serie di servizi al cittadino, inclusa la gestione dei conti gioco, quindi ricarica, prelievo del conto senza passare dall’operatore fisico. Questo lavoro ha incluso anche i cambiamonete, integrando il Service Point all’interno dei cambiamonete.

L’i-Change in effetti è un terminale che offre plurimi funzioni: cambia/cambia, ricariche telefoniche, pagamento bollettini, bolli auto, assicurazioni, carte prepagate, ed i servizi legati al concessionario di rete. Non per ultimo i borsellini elettronici (wallet) anch’essi già integrati nel terminale. Quest’anno presentiamo l’evoluzione dell’i-Change, con ben due modelli.

Questi strumenti diventeranno sempre più indispensabili anche in vista dell’opera di riordino a cui sta lavorando l’Esecutivo” conclude Festa.

PressGiochi