FanDuel diventa il primo operatore di gioco autorizzato della Canadian Football League

FanDuel, l’azienda statunitense leader di mercato di Flutter Entertainment, ha annunciato di essere diventato il primo operatore di gioco autorizzato della Canadian Football League (CFL) e un partner ufficiale di scommesse sportive.

Attraverso FanDuel, i fan e gli appassionati di sport dai 19 anni in su in Ontario, Canada, potranno piazzare scommesse sulla CFL attraverso proposte di giocatori in-game e scommesse future.

“Siamo molto orgogliosi di dare il via alla nostra partnership con la CFL, una lega con alcuni dei tifosi più appassionati del Canada. La CFL è un’istituzione canadese e siamo entusiasti di offrire agli scommettitori sportivi un’esperienza leader del settore”. ha dichiarato Dale Hooper, direttore generale di FanDuel Canada.

“Non vediamo l’ora di lavorare con CFL e TSN per continuare a suscitare interesse in questo grande campionato e nella prossima generazione di stelle, contribuendo con approfondimenti che aggiungono un altro elemento alla grande narrazione che si sta svolgendo”.

Dall’inizio di questa stagione, FanDuel offrirà ai fan un’esperienza di scommesse CFL leader del settore, compresi i mercati su una varietà di proposte di giocatori in-game, come marcatore di touchdown in qualsiasi momento, passaggio, corsa e ricezione di yard e altro ancora.

I fan potranno anche scommettere su varie scommesse future, inclusa quale squadra sarà all’altezza dell’occasione ad Hamilton il 19 novembre per essere incoronata 110° campione della Grey Cup.

“Le scommesse sportive responsabili sono un altro modo per la nostra lega di rafforzare il legame con i nostri fan”, ha affermato Tyler Mazereeuw, Chief Commercial Officer della CFL. “Oltre ad apprezzare il nostro marchio di calcio divertente, veloce e divertente, alcuni fan potrebbero desiderare di interagire con il gioco a un livello più personale.

“Siamo entusiasti di lavorare con FanDuel per offrire un’esperienza di scommesse entusiasmante e innovativa. Anche se l’apertura di questa nuova via del fandom è importante per il nostro campionato, le scommesse dovrebbero essere effettuate in modo responsabile solo da fan adulti di età pari o superiore a 19 anni con i mezzi per farlo”.

PressGiochi