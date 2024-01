FanDuel di Flutter è ora disponibile nello stato di Green Mountain

FanDuel di Flutter, la principale società di scommesse e giochi sportivi del Nord America, ha annunciato che è ora disponibile in tutto il Vermont. In concomitanza con la legalizzazione delle

FanDuel di Flutter, la principale società di scommesse e giochi sportivi del Nord America, ha annunciato che è ora disponibile in tutto il Vermont.

In concomitanza con la legalizzazione delle scommesse sportive nello stato, il Vermont diventa il 21° stato in cui FanDuel offre scommesse sportive mobili – unendosi ad Arizona, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey , New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, Virginia Occidentale e Wyoming.

Questa espansione supporta l’attenzione di Flutter sull’impegno nel mercato statunitense prima del completamento della sua ulteriore quotazione alla Borsa di New York il 29 gennaio. La posizione di leader di mercato di FanDuel nel paese fornisce a Flutter una fantastica piattaforma di consapevolezza per costruire e comunicare la sua storia azionaria agli investitori statunitensi.

