Eventus International annuncia le nuove date per iGaming Germania 2020

Nell’ambito di una revisione generale del calendario degli eventi 2020, tenendo conto dei divieti di viaggio e dell’attuale situazione in Europa, Eventus International ha spostato le date per iGG (iGaming Germania) 2020. Le nuove date sono state fissate dal 5 al 6 novembre 2020. La sede ospitante verrà divulgata non appena sarà confermata. Con la recente approvazione del nuovo Trattato interstatale sul gioco d’azzardo che entrerà in vigore il 1° luglio 2021, tutti gli occhi sono puntati sui cambiamenti significativi che verranno introdotti nella scena del gioco online regolamentato. iGG 2020 viene presentato nel momento più opportuno, in modo da ottenere informazioni sulle opinioni e sulle previsioni dei professionisti del settore dei giochi esperti sugli sviluppi nel settore dei giochi in Germania.

PressGiochi