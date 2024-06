Europeo 2024: Spagna leggermente favorita a 2.14 su Betway

Questa settimana il mondo del calcio si volgerà verso lo scontro tra Italia e Spagna a Euro 2024, entrambe squadre del Gruppo B. Il secondo test per gli azzurri di Spalletti dove si confrontano con una delle squadre favorite di questo torneo.

Questa partita, che si terrà giovedì 20 giugno alle ore 21:00, è attesa con grande entusiasmo e potrebbe decidere non solo la capolista del gruppo ma anche le sorti della qualificazione alla fase successiva ( Spagna Vincente Gruppo a 1.37, Italia a quota 3.0, staccata la Croazia a 25)

Nel corso delle gare ufficiali Italia e Spagna si sono incontrate quaranta volte, dove l’Italia ha portato a casa undici vittoria e la Spagna tredici, e il resto finite con ben sedici pareggi.

Betway Sports, piattaforma d’intrattenimento e leader mondiali nel settore delle scommesse online, pronostica le quote standard per le scommesse 1×2 dedicato a questa giornata dell’europeo a 2.14 per la vittoria della Spagna, il pareggio previsto a 3.22 e la vittoria dell’Italia quotata a 3.54.

Per la partita, le quote per l’Under 2,5 sono fissate a 1.68, mentre per l’Over 2,5 si attestano a 2.02. Per quanto riguarda le scommesse sui goal, il “Goal” ha una quota di 1.83, e il “No Goal” è quotato a 1.84.

PressGiochi