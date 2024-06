Europei 2024: per i bookmaker vince l’Inghilterra, e la Francia è seconda

Con gli Europei di calcio alle porte, gli scommettitori si apprestano a vivere un mese caldissimo (dal 14 giugno al 14 luglio), con 51 partite e un’infinità di proposte da parte dei bookmakers da esaminare.

Tra queste, come sempre, quella di maggiore interesse riguarda la squadra vincente del trofeo, che si contende in Germania. Osservando le quote dei principali operatori in Italia, tutti sono d’accordo nel proporre l’Inghilterra come favorita (da 4,00 a 4.50) e la Francia come seconda candidata (4.50/5.25); a seguire la Germania (6.25/7.50), il Portogallo e la Spagna, le quali sono quasi appaiate nella media delle quotazioni, oscillando fra 8.00 e 9.00.

E l’Italia? Nella maggior parte dei casi viene data a 15, con una punta di 17.00 su William Hill. Una quota piuttosto allettante per i tifosi degli azzurri, molti dei quali credono nella conservazione del titolo conquistato nella scorsa edizione.

Osservato che questi orientamenti coincidono con quelli dei bookmaker europei e persino americani, c’è discordanza nei pronostici dell’Intelligenza Artificiale. Il Supercomputer Opta si allinea concedendo il 19,9% di possibilità all’Inghilterra, seguita dalla Francia finalista degli ultimi due Mondiali con il 19.1%; più staccati i padroni di casa della Germania, con il 12,4%, e Spagna e Portogallo, rispettivamente con il 9.6% e il 9,2%. L’Italia campione in carica ha il 5% di ripetersi, praticamente come Olanda, 5,1%, e Belgio, 4,7%.

ChatGPT ci dà addirittura tutti i risultati dagli ottavi di finale in poi: l’Italia arriverà sino alle semifinali, dove sarà battuta dalla Francia (2-1), che poi vincerà il titolo superando la Spagna (che in semifinale dovrebbe superare il Portogallo per 2-1 ai supplementari). L’Inghilterra sarà buttata fuori proprio dagli azzurri ai quarti (4-3 ai rigori); stessa sorte per la Germania, Ko con la Spagna per 2-1.

Pazzesco il pronostico di OpenIA: vincerà l’Ungheria!! Come ci siano arrivati è impossibile dirlo. Forse si sono basati sul girone di qualificazione, dove la squadra allenata dall’italiano Marco Rossi ha fatto 5 vittorie e 3 pareggi, ma contro avversari non di primissima scelta. Poichè l’Ungheria viene data all’incirca a 80.00, qualche scaramantico un euro potrebbe pure buttarcelo.

Italia – Albania

Per quanto riguarda la partita di esordio con l’Albania (sabato 15 giugno) la vittoria dell’Italia è bancata mediamente 1.4, partendo dall’1.34 di Planetwin sino all’1.44 di 1XBet; per il pareggio siamo sul 4.5, mentre la vittoria albanese oscilla fra 8.25 e 8.75. Si va cauti sul Under/Over (2,5 gol), con l’Under leggermente favorito, ma con forti scostamenti dalle medie: ad esempio Bet365 sale addirittura a 2.06 per l’Under (la quota prevalente è 1.75), mentre l’Over migliore è di Betway con 2.4 (la maggior parte dei concessionari viaggia su 2.00). Le quote Parziale/Finale (primo/secondo tempo) vedono un clamoroso 101.0 per l’accoppiata 1-2 (la più difficile) offerta da Unibet, ma è interessantissima la bancata a 28 di Admiral per il 2-1 (il cosiddetto ribaltone). Per il risultato esatto da tenere in considerazione il 2-1, con quote da 8.75 a 9.75.

