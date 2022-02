Europa League. Napoli e Atalanta, vedono la qualificazione

La serata dei sedicesimi di Europa League è stata agrodolce per le formazioni italiane: Il Napoli, uscito indenne dal Camp Nou contro il Barcellona grazie al gol di Zielinski a cui ha replicato il rigore di Fernan Torres, vede pendere ora la bilancia della qualificazione dalla propria parte in vista del ritorno al Maradona. Secondo gli esperti Sisal, infatti, gli azzurri di Spalletti sono leggermente avanti, 1,80, rispetto ai catalani, offerti a 1,95, per approdare agli ottavi della competizione europea. Da quest’anno, giova ricordarlo, è stata eliminata la regola del gol in trasferta e così in caso di ulteriore pareggio, con qualsiasi punteggio, la sfida andrà ai supplementari, ipotesi in quota a 3,50.

In una gara complicata, e senza più punti, l’Atalanta e Gasperini scoprono la vena realizzativa di Berat Djimsiti: la sua doppietta permette alla Dea di ribaltare l’Olympiakos e guardare con molta fiducia alla gara di ritorno ad Atene. I nerazzurri, infatti, vedono il passaggio turno a un passo essendo offerto a quota rasoterra, 1,16 rispetto ai biancorossi del Pireo la cui qualificazione pagherebbe 5 volte la posta. Difficile anche in questo caso che si vada oltre il novantesimo visto che la sfida decisa ai supplementari si gioca a 5,50.

L’impresa più ardua, al momento secondo gli esperti Sisal, appare quella della Lazio dopo che i biancocelesti sono usciti sconfitti dal Do Dragao di Oporto. Esattamente come 19 anni fa nella semifinale di andata di Coppa Uefa, i capitolini si sono fatti rimontare dopo il vantaggio iniziale di Zaccagni. Stavolta però l’1-2 subìto dall’ex Sérgio Conceição lascia le porte aperte alla qualificazione: il passaggio turno della Lazio è dato a 2,65 con il Porto che parte favorito a 1,45. Sarri e i suoi ragazzi vogliono gli ottavi di finale e ci proveranno in tutte le maniere nei tempi regolamentari e oltre: un approdo dei capitolini agli ottavi di Europa League ai supplementari si gioca a 12 mentre Immobile e compagni che trionfano ai calci di rigore pagherebbe 15 volte la posta.

