Europa League. Lipsia grande favorito contro i Rangers Glasgow, Bowen spinge il West Ham: gol all’Eintracht a 3,25 su Sisal.it

L’Europa League, al pari di Champions e Conference, è giunta alle semifinali con la grande novità che non saranno presenti formazioni spagnole. Infatti, da quando la competizione europea ha assunto la nuova denominazione, dodici anni fa, è solo la seconda volta che, tra le prime quattro, non ci sono squadre della Liga. La prima sfida di Europa League vede il Lipsia, alla seconda semifinale europea della sua storia dopo quella di Champions di due anni fa, opposto ai Rangers Glasgow. La formazione di Tedesco, dopo aver eliminato l’Atalanta, prova a fare lo stesso con gli scozzesi: gli esperti Sisal vedono i biancorossi nettamente favoriti a 1,36 rispetto al 9,00 dei Rangers mentre il pareggio è dato a 4,75. Lipsia avanti, a 1,25, anche per il passaggio turno che pagherebbe invece 4 volte la posta per la formazione di van Bronckhorst. L’Over, a 1,65, appare più probabile rispetto all’Under, in quota a 2,10. L’arbitro potrebbe chiedere aiuto al VAR, ipotesi a 3,50, vista l’importanza della sfida. Christopher Nkunku, 30 gol e 20 assist stagionali, è la punta di diamante del Lipsia: una sua doppietta è offerta a 6,25.

Perso per infortunio Alfredo Morelos, i Rangers si stringono intorno a Kemar Roofe: la rete numero 17 del bomber giamaicano è data a 5,00. La seconda semifinale di Europa League vede il West Ham ospitare l’Eintracht Francoforte, che ha eliminato il Barcellona nei quarti, da favorito: secondo gli esperti Sisal, infatti, gli Hammers sono dati vincenti a 1,95 contro il 4,00 dei tedeschi mentre si scende a 3,40 per il pareggio. Londinesi che vedono la finale a 1,72 rispetto al 2,10 dell’Eintracht. Sia Moyes che Glasner sono due tecnici dalla mentalità spiccatamente offensiva: ecco perché un Ribaltone, a 7,25, non è da escludere. Molti i protagonisti in grado di far male dalla distanza tanto che un gol da fuori area è offerto a 4,00. Grazie a 15 gol e 11 assist, Jarrod Bowen è l’uomo in più per il West Ham: l’inglese ancora a segno si gioca a 3,25. Il faro dell’Eintracht è sempre Flip Kostic con le sue 7 reti accompagnate da ben 14 assist: il numero 10 tedesco protagonista con un gol o un passaggio vincente è in quota a 2,75.

PressGiochi