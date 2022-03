Europa League: l’Atalanta affronta, da favorita, il Bayer Leverkusen

L’Europa League per cancellare le amarezze recenti in campionato. L’Atalanta si tuffa anima e corpo nella competizione continentale visto che domani sera, al Gewiss Stadium, ospita il Bayer Leverkusen nell’andata degli ottavi di finale. Avversario ostico per i nerazzurri i quali però, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,00 contro il 3,75 dei tedeschi mentre per il pareggio, dato a 3,50, si scende di poco. La Dea è avanti anche nel testa a testa: Atalanta ai quarti in quota a 1,65 rispetto al 2,20 del Leverkusen. La formazione, oggi allenata da Gerardo Seoane, non ha una grande tradizione in Italia: in dieci trasferte, infatti, il Bayer si è imposto solo una volta, nel 1999 in Coppa Uefa contro l’Udinese a fronte di tre pareggi e sei sconfitte. La sfida si preannuncia ricca sia di marcature, la Combo Goal+Over è offerta a 1,75, che di occasioni visto che l’Over 9,5 dei tiri in porta si gioca a 1,72. Ecco perché, di conseguenza, una rete da fuori area, data a 3,00, potrebbe essere nelle corde delle due squadre.

Gasperini deve fare a meno di due leader come Zapata e Ilicic ma spera che Luis Muriel, 11 gol complessivi nelle competizioni europee, possa trovare il guizzo giusto per far male alla difesa del Leverkusen. Il numero 9 dell’Atalanta sta vivendo una stagione di alti e bassi ma rimane sempre un pericolo per gli avversari tanto che la sua rete si gioca a 2,75. Dall’altra parte non ci sarà Patrick Schick, infortunato, ma Musso e compagni dovranno prestare molta attenzione a Sardar Azmoun, punta iraniana arrivata al Bayern nell’ultimo mercato invernale. Inseguito dai club italiani, la punta iraniana si è accasata in Bundesliga e vuole fare le fortune di Seoane: il suo primo gol con la maglia biancorossa del Leverkusen è offerto a 3,25.

PressGiochi