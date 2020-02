Europa League. Inter e Roma a un passo dalla qualificazione

Inter e Roma si apprestano a giocare il ritorno dei sedicesimi di Europa League forti del vantaggio conquistato nei match di andata. I nerazzurri in particolare, hanno la qualificazione in cassaforte grazie al rassicurante 2- 0 dell’andata in Bulgaria. Il ritorno a San Siro sarà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus ma, anche senza l’appoggio dei suoi tifosi, la squadra di Conte non avrà problemi a conquistare i tre punti: gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono nettamente l’Inter, a un rasoterra 1.35, si arriva a 10 volte la posta per l’impresa esterna dei bulgari, difficile anche il pareggio, a 4.50. A poche ora di distanza, i nerazzurri sono attesi dal big match scudetto con la Juventus, logico pensare che Conte opterà per un ampio turnover. Sicuro di un posto da titolare dal primo minuto è Eriksen che, proprio sbloccando la gara di andata con il Ludogortes, ha realizzato la sua prima rete con la maglia nerazzurra: il bis del danese è un’ipotesi a 3.50.

Più spinoso il ritorno per la Roma, che va in Belgio contro il Gent con il risicato vantaggio di un solo gol realizzato all’Olimpico. I padroni di casa proveranno a ribaltare il verdetto dell’andata, ma i bookmaker favoriscono i giallorossi, avanti a 2.25, la vittoria del Gent si gioca a 3.00, il pareggio vale 3.60. Passaggio turno vicinissimo per i capitolini, proposto a 1.15 contro il 5.50 della qualificazione belga. Piena fiducia agli uomini di Fonseca da parte degli scommettitori, il 97% ha puntato sui giallorossi agli ottavi. Per tentare l’impresa, il Gent si affida a Jonathan David, pericolo numero uno per la difesa romanista, con 18 reti messe a segno in 25 gare. A secco all’andata, David ci riprova e la sua rete ai giallorossi è a 2.75. Nella Roma però, sembra essersi ritrovata la coppia d’attacco Dzeko – Mkhitaryan, marcatori rispettivamente a 2.00 e a 3.50.

