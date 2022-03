Europa League: il Bayer Leverkusen non spaventa l’Atalanta

L’emozionante gara di andata tra Atalanta e Bayer Leverkusen, terminata 3-2 in favore della Dea, ha lasciato aperte le porte della qualificazione ai quarti di finale di Europa League con i nerazzurri però favoriti per approdare tra le migliori otto della competizione. Domani sera però, alla BayArena, i padroni di casa, secondo gli esperti Sisal, partono leggermente avanti 2,35 rispetto ai bergamaschi, offerti a 2,75, mentre per il pareggio, favorevole alla formazione italiana, si sale fino a 3,75. Avendo a disposizione due risultati su tre è ovvio che l’Atalanta sia nettamente favorita per il passaggio turno: 1,40 per Muriel e compagni, più del doppio, a 3,00, per i tedeschi. I supplementari, offerti a 4,40, non sono da escludere al pari di un altro Ribaltone, in quota a 5,50, come avvenuto nella gara di andata. Luis Muriel si è sbloccato proprio contro il Bayer e vuole lasciare ancora il segno: la rete della punta colombiana è data a 2,75.

La Roma ospita, sempre domani, il Vitesse con grandissime possibilità di agganciare i quarti di finale di Conference League. Gli esperti Sisal, infatti, non vedono solo i giallorossi favoriti per la gara di ritorno degli ottavi di finale, successo capitolino a 1,52 rispetto al 6,00 degli ospiti con il pareggio a 4,25, ma anche con un piede e mezzo tra le otto più forti: il passaggio turno della Roma è a quota rasoterra, 1,05, mentre il Vitesse che compie l’impresa pagherebbe 9 volte la posta. Pronostico che sorride alla formazione di Mourinho che si affida anche alla storia: non solo i

giallorossi hanno sempre passato il turno dopo aver vinto in trasferta 1-0 ma gli olandesi non hanno mai vinto in Italia nelle precedenti 3 trasferte. Difficile che la gara vada oltre il novantesimo, supplementari dati a 8,00, mentre un rigore, offerto a 2,75, ci potrebbe stare. Tammy Abraham è il capocannoniere della Conference League insieme al norvegese Ola Solbakken, del Bodo Glimt, a quota sei reti. Il bomber della Roma ha già siglato due doppiette quest’anno nella manifestazione: la terza marcatura multipla europea si gioca a 5,50.

PressGiochi