Europa League, Atalanta-Lipsia: quarti di finale sul filo dell’equilibrio

Novanta minuti, o forse più, per agganciare la semifinale di Europa League in una sfida che non ha un padrone. La gara di ritorno dei quarti tra Atalanta e Lipsia, dopo il pareggio dell’andata in Germania, viaggia sul filo del totale equilibrio come evidenziato dagli esperti Sisal: entrambe le squadre sono date vincenti a 2,60 con il pareggio offerto a 3,50. Stessa quota, 1,90, anche per il

passaggio turno a dimostrazione di come le formazioni di Gasperini e Tedesco si equivalgano in tutto. I supplementari si giocano a 3,50 ma anche una soluzione ai calci di rigore, che pagherebbe 7 volte la posta, non è da escludere. Si preannuncia una gara a viso aperto, come è nelle corde di Atalanta e Lipsia, tanto che una Combo Goal + Over 2,5, data a 1,80, è ipotesi plausibile.

Due gol nelle ultime due gare. Luis Muriel, messi da parte i problemi fisici, si sta caricando l’attacco dell’Atalanta sulle spalle e vuole trascinarla più lontano possibile in Europa. Il colombiano, come all’andata, proverà a sbloccare la gara per indirizzarla su binari favorevoli: Muriel primo marcatore è in quota a 6,75. È intenzionato a dare il suo contributo anche Duvan Zapata non al top ma in grado di fare sempre male: la rete del numero 91 della Dea si gioca a 2,75. Ventotto gol e diciotto assist per quello che è la vera, grande rivelazione dell’anno, Christopher Nkunku. Il trequartista francese è la vera arma letale per Tedesco tanto che, a suon di prestazioni, ha trascinato il Lipsia nelle zone altissime della Bundesliga e ai quarti di Europa League. Il transalpino non vuole fermarsi e si candida a essere protagonista anche domani sera al Gewiss Stadium tanto che vederlo andare a segno e sfornare anche un assist vincente è offerto a 9,25.

PressGiochi