Eurojackpot: ritirata la vincita da oltre 2,6 milioni di euro realizzata a Brindisi

È stata presentata per l’incasso la vincita Eurojackpot da 2.637.766,50 euro conseguita durante il concorso n. 93 di martedì 19 novembre 2024. La vincita, conseguita grazie a una giocata di soli 2 euro, è stata realizzata a Brindisi (BR) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in Piazza Japigia,1.

La combinazione vincente è stata: 4 – 7 – 19 – 26 – 27+ Euronumeri 4 – 5.

“Valentino Rossi” è il nome di fantasia scelto dal fortunato vincitore per raccontare la storia della sua vincita, definita come “un regalo bellissimo”, in un momento di grande difficoltà per lui e la sua famiglia.

“Valentino Rossi”, nato nel sud Italia e semplice operaio come si definisce, a sottolineare la sua vita modesta, è un uomo che si è sempre preoccupato di soddisfare le esigenze dei suoi cari. In comune con il pilota motociclistico ha non solo la passione per le moto, ma soprattutto la tempra e la voglia di guardare avanti, anche se le cadute sono spesso dolorose.

Il vincitore e la moglie, infatti, che qualche tempo fa hanno perso il lavoro ritrovandosi con non poche difficoltà, non avevano mai smesso di combattere, sempre alla ricerca di un nuovo impiego.

“Sono sempre stato un grande lavoratore e ogni mattina quando andavo a lavorare non mi sono mai preoccupato delle fatiche che ero certo mi aspettavano. Ho sempre pensato che ogni lavoro è utile. Nel mio modo di pensare la cosa importante è lavorare con dignità, consapevole solo che i soldi sono uno strumento per sopravvivere. I sentimenti sono uguali per tutti, indipendentemente dallo stipendio e la mia famiglia è meravigliosa, anche se viviamo con pochi soldi”.

“Gioco solo 2 euro ad Eurojackpot. Una piccola distrazione che mi fa bene perché sogno. Sogno la competizione e mi sembra di mettermi in gioco, come nella vita. Cambio ricevitoria ogni settimana, per una mia regola mentre sono fedele ai numeri perché sono le date importanti della mia vita”.

Il giorno in cui “Valentino Rossi” ha giocato, controlla alla sera sulla app la sua giocata. Dapprima crede di aver vinto qualche spicciolo poi inquadra meglio la schermata e scopre di aver vinto oltre 2,6 milioni di euro. A quel punto, sviene!

“Vincere non è stato solo un bellissimo regalo, ma la certezza di poter continuare a vivere. È stato come trovare ossigeno quando si è in apnea, Una sensazione di libertà”.

Con i soldi della vincita, “Valentino Rossi” aiuterà i suoi figli e, per quanto possibile, farà beneficenza perché è molto sensibile alle adozioni a distanza. E poi si comprerà una motocicletta, suo desiderio da sempre. Finalmente potrà continuare a condurre la sua vita in modo semplice e senza sfarzo, ma soprattutto serena e senza pensieri.

Il vincitore continuerà a giocare. “Gioco saltuariamente e continuerò a farlo, per ricordarmi che sono rinato, grazie al regalo di Eurojackpot”.

PressGiochi