Esports. Vinales vincitore della terza tappa del Motomondiale 2020 eSports Coronavirus

Il terzo round del campionato motociclistico virtuale, a Jerez de la Frontera, ha visto come vincitore Maverick Vinales, che ha preceduto Alex Marquez, fratello minore di Marc e l’italiano Francesco Bagnaia. I primi due incontri, al Mugello e al Red Bull Ring, li avevano vinti per l’appunto il più piccolo dei fratelli Marquez e il nostro “Pecco”.

Vinales, felice della vittoria, ha dichiarato: “La gara è stata abbastanza eccitante, perché ho combattuto molto. Sono caduto due volte, quindi non mi aspettavo di vincere, ma ho tenuto un buon ritmo e ho fatto molti giri veloci di fila. Per me è stato davvero bello poter mantenere la concentrazione fino a quando non ho tagliato il traguardo, ma sarei stato comunque felice, perché questa gara era per un evento di beneficenza, Two Wheels for Life, e spero che questo li abbia aiutati a raccogliere una buona quantità di denaro per aiutare le persone in Africa a combattere Covid-19. Voglio ringraziare Yamaha e tutto lo staff perché la moto è stata fantastica. Una nota seria, un sincero ringraziamento a tutti i fan che ci guardano gareggiare virtualmente. Ci aiutano motivandoci a fare cose che facilitano questi tempi difficili, così che tutti possiamo fare meglio ed essere più felici.”

