Esports, la star WWE Xavier Woods commenta la creazione di ”Esports Experiences”

Xavier Woods, superstar della WWE, ha riferito che in passato gli sport fossero stati un percorso di carriera praticabile durante la sua crescita, sarebbe saltato con entrambi i piedi. Per anni ha supportato l’industria come ospite del suo show UpUpDownDown su YouTube, con il marchio WWE, parlando di ciò che gli Esports possono imparare dal settore del wrestling professionale.

Woods ha parlato anche della collaborazione con partner come IGN, Capcom, Riot Games e molti altri, per creare eventi di gioco da esibizione e diffondere il messaggio secondo cui gli Esport devono prestare attenzione alla parte “intrattenimento” dell’ “intrattenimento sportivo”.

La famigliarità di Woods con la comunità di gioco da combattimento, ha portato ad una battaglia interessante cross-promozionale sul palcoscenico dell’E3. Ciò è stato possibile con l’aiuto di Street Fighter V della Capcom. Culmine di una “faida” durata tre anni, è stata una battaglia finale tra Kenny Omega (Tyso Smith) e Woods all’E3 2018, presentata in video vignette create durante diverse soste presso il CEO, un combattimento annuale torneo di gioco tenuto in Florida.

L’evento è stato anche caratterizzato da una partita 3vs3 tra il tag team di Woods The New day e il tram di Omega e i compagni di lotta The Young Bucks come lead-in. Woods afferma che non era stato pianificato fin dall’inizio, ma è stato un modo interessante per illustrare la sua filosofia secondo cui l’energia del wrestling iniettata negli Esport può generare buzz. Ottenere Capcom a bordo probabilmente non è stata una vendita difficile, dal momento che sia Woods che Omega hanno collaborato con la compagnia nello spot di Street Fighter V: Arcade Edition rivelando il personaggio giocabile Cody Travers.

Per Woods “la parte dell’intrattenimento” è una sorta di crociata personale. Si vede come un ambasciatore per la WWE quando partecipa agli eventi e crede che l’aggiunta di alcuni spettacoli teatrali agli Esport possa portare nuove persone nello spazio che altrimenti potrebbero non prestarci attenzione. Creare buzz intrattenendo farà crescere il pubblico e contribuirà a portare denaro nello spazio. Woods ha usato Evo in onda su ESPN come esempio. Se uno spettatore non di gioco dovesse vedere una partita in TV, probabilmente cambierebbe il canale perché non c’è niente di interessante per tenerli impegnati; potrebbero non sapere nulla dei videogiochi e probabilmente non capiscono cosa stanno vedendo sullo schermo.

