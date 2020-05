Esports. Gamers Without Borders unisce tutti i gamers del mondo per contrastare il COVID-19

I fan degli Esport di tutto il mondo si stanno unendo per combattere il COVID-19 attraverso Gamers Without Borders: una serie di giochi che andrà avanti per sette settimane e vedrà più di 10 milioni di dollari donati in beneficenza per contrastare contro il virus .

I migliori giocatori, squadre e franchise del mondo si affronteranno nei migliori giochi del momento, con le partite che verranno trasmesse in streaming in tutto il mondo. Ad oggi, l’iniziativa che è stata lanciata il 24 aprile e durerà fino al 7 giugno, ha visto oltre 2 milioni di dollari divisi tra enti di beneficenza per combattere la diffusione del virus, tra cui International Medical Corps, Direct Relief, Gavi e King Salman Humanitarian Aid & Relief Center, con i giocatori International Elite che si radunano nei campi di battaglia di PUBG MOBILE e di Rainbow Six: Siege.

La raccolta fondi sta dando il benvenuto a tutti i giocatori coinvolti in emozionanti tornei live in solitaria e in team attraverso la serie Global Community, dove i giocatori possono accumulare premi per un valore superiore a 1,3 milioni di dollari, inoltre a tutti i giocatori verrà data la possibilità di donare per aggiungere. Gli eventi della Global Community di GWB includono programmi giornalieri di maratone, Games Of The Week e tornei free-as-you-go a cui tutti i giocatori sono invitati a partecipare.

Le Maratone verranno effettuate per giochi come FIFA20, Fortnite e Clash Royale, mentre i tornei di Games Of The Week si svolgono su titoli come Overwatch e Apex Legends. Sua Altezza Reale il Principe Faisal bin Bandar bin Sultan è Presidente della Federazione saudita per gli sport elettronici e intellettuali (SAFEIS), che organizza l’evento e lo stesso ha dichiarato: “È emozionante vedere così tanti giocatori unirsi e sostenere la lotta globale contro il COVID-19. Gamers Without Borders è una risposta alla crisi globale di COVID-19 in cui vogliamo collegare la comunità di giocatori per una competizione per donare 10 milioni di dollari ad alcune organizzazioni benefiche internazionali. Stando così le cose, volevamo adattare questa iniziativa, non a beneficio locale o regionale, ma volevamo invece infondere un senso di unità globale. Il programma della community è aperto a tutti i giocatori e le preoccupazioni sul livello o sull’abilità possono essere lasciate all’ingresso. Dopo tanta pianificazione, siamo lieti di ospitare un evento del genere che ha generato un sostegno così appassionato da parte dei giocatori di tutto il mondo”.

