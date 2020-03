Esports, cancellate le tappe di marzo e aprile della Overwatch League

Ieri, dopo la conferenza stampa dell’OMS, la diffusione del Coronavirus è diventata ufficialmente una pandemia.

A subirne le conseguenze, come tutti gli altri settori, è anche quello degli eSports, con rinvii e cancellazioni di eventi, che se prima interessavano solo il continente asiatico, ora tutto il mondo.

Le varie case produttrici e gli organizer, in questi giorni, stanno decidendo il come comportarsi in tale ambito, ognuna cercando di trovare la propria soluzione.

Dalle porte chiuse viste a Katowice e Chicago, il passaggio alle nuove soluzioni è stato immediato come registrato in queste ore da Blizzard, ESL e Riot Games.

La casa di Irvine ha cancellato le tappe di Marzo e Aprile della Overwatch League, dopo la cancellazione delle tappe asiatiche.

Gli stage in programma saranno sostituiti con varie giornate di campionato da disputare online a partire dalla prossima settimana.

