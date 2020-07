Esport: la rivoluzione globale dell’Intrattenimento

Il settore degli eSport rappresenta un mercato in continua espansione, con una crescita costante a livello globale sia in termini di pubblico che di profitti, corroborata dalla progressiva presa di coscienza da parte degli attori economici delle enormi potenzialità a livello di business. Un ecosistema complesso – scrive l’associazione Sapar – il cui giro d’affari si stima possa raggiungere i 2,96 miliardi di dollari nel 2022, capace di far convergere al suo interno un bacino di utenza che negli ultimi mesi ha superato i 500 milioni di utenti nel mondo. Numeri esplicativi di un fenomeno interattivo in continuo divenire, un mezzo di aggregazione e coinvolgimento che si muove al di fuori dei confini fisici e geografici e cattura l’attenzione di milioni di appassionati. Una fonte inesauribile di intrattenimento che abbatte le barriere di accesso e semplifica i modelli di interazione.

Il grado di interesse sul settore del gaming competitivo è aumentato in diretta proporzionalità con l’espansione del suo pubblico di riferimento che, a dispetto di un preconcetto consolidato ma falso, non è esclusivo delle nuove generazioni. In Italia ad esempio, l’audience degli eSports è equamente distribuita tra presenze maschili (51%) e femminili (49%), con una età compresa tra i 16 e il 45 anni, molti dei quali posizionati con un livello medio-alto di reddito. Risulta evidente, pertanto, che con una configurazione del target così definita, l’attenzione da parte dei brand che desiderano intercettare gli interessi di questo pubblico è aumentata esponenzialmente. Questo processo alimenta la crescita dell’industria esportiva ,attraverso investimenti in sponsorizzazioni e advertising, moltiplicando i canali attraverso cui i capitali affluiscono. L’indotto prodotto dal sistema attrae sempre più aziende, imprenditori e professionisti ,desiderosi di investire in un settore che presenta molteplici opportunità di business idonee a generare un consistente ritorno sull’investimento: pubblicità, diritti media, organizzazione di eventi e merchandising.

L’universo degli sport elettronici – conclude l’associazione – ha subito una profonda trasformazione, da fenomeno marginale in grado di intercettare un pubblico limitato e poco eterogeneo, nell’arco di pochi anni si è affermato come una realtà consolidata su scala globale inclusiva e accessibile. Una perfetta commistione tra realtà e virtuale, tra analogico e digitale che, attraverso le sue innovative forme di interazione, sta rivoluzionando l’industria dell’intrattenimento.

Pressgiochi