ESG. Novomatic tra i migliori nell’industria elettronica nel rating ISS

Nell’ottobre 2023, ISS ESG ha aumentato per la prima volta il rating di NOVOMATIC AG a “C”, collocando l’azienda nel 30% dei migliori del settore elettronico. Con questo sviluppo NOVOMATIC entra a far parte dei leader mondiali del settore come Apple, Dell e HP.

NOVOMATIC è migliorata soprattutto nei settori “Dipendenti e fornitori”, “Società e responsabilità di prodotto” e “Governo aziendale ed etica aziendale”. L’ESG è parte integrante della strategia aziendale di NOVOMATIC AG poiché l’azienda si impegna per il miglioramento continuo come parte del suo programma di sostenibilità globale.

“Come gruppo internazionale di tecnologia di gioco, ci siamo sempre assunti la responsabilità sociale e agiamo in modo coscienzioso e trasparente in tutte le aree della nostra attività”, sottolinea Ryszard Presch, membro del consiglio esecutivo di NOVOMATIC.

Il membro del consiglio di amministrazione Johannes Gratzl aggiunge: “Siamo lieti che il nostro ampio impegno a favore della sostenibilità sia stato ora riconosciuto da ISS ESG con un punteggio massimo. Con questo rating abbiamo fatto un grande passo avanti e il nostro livello di trasparenza è ora ai massimi livelli. Anche per quanto riguarda la questione centrale delle condizioni e degli standard di lavoro siamo ben al di sopra della media del settore”, afferma Gratzl.

NOVOMATIC ha già ricevuto numerosi premi importanti e valutazioni eccellenti per il suo impegno a livello di Gruppo per la sostenibilità, incluso il più recente ESG Ranking 2023 di PwC, in cui l’azienda è emersa come vincitrice del settore.

PressGiochi