Entain guarda all’Europa Orientale

Il gigante del gioco online Entain ha lanciato una nuova impresa, Entain CEE, dedicata all’Europa centrale e orientale. L’attività è partita con l’acquisizione di una partecipazione del 75% nel leader di mercato croato SuperSport da EMMA Capital, che costerà circa 600 milioni di euro in contanti, più un ulteriore pagamento a seconda delle prestazioni ma stimato in 90 milioni di euro. SuperSport detiene circa il 54% del mercato croato. Entain ha affermato che l’EBITDA previsto da SuperSport per il 2022 è di circa 96 milioni di euro. L’attuale CEO Radim Haluza continuerà a guidare l’azienda dopo la chiusura dell’accordo nel quarto trimestre.

Entain avrà un’opzione per rilevare EMMA dopo tre anni, però non è noto se ci sia un costo prefissato, né se le due entità verranno combinate o rimarranno separate.

Il Gruppo, che è già presente nell’Europa orientale attraverso Enlabs, non intende fermarsi qui, osservando che l’area CEE ha attori forti nei singoli mercati, ma che gli operatori non sono riusciti in gran parte ad espandersi, perciò punta ad aiutare tali marchi ad espandersi oltre i loro mercati nazionali.

