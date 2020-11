Endorphina collabora con l’operatore italiano E-Play24

Recentemente è stato annunciata la collaborazione tra il fornitore di giochi Endorphina e la piattaforma italiana E-Play24.

Il mercato dei giochi italiano è cresciuto di anno in anno, con la sua principale trazione proveniente dai casinò online e dal poker. Endorphina è un rispettabile fornitore di slot online B2B con sede a Praga, nella Repubblica Ceca, con l’obiettivo di espandere i suoi giochi alla moda in nuovi mercati. Nel proprio portfolio vanta una collezione di oltre 75 giochi competitivi e allettanti, inclusi i titoli più recenti Chance Machine 100 e The Rise of AI e classici immortali come Lucky Streak 3, 7 BONUS UP! e Libro di Babbo Natale.

“E-Play24 è entusiasta di collaborare con Endorphina – ha dichiarato Alessandro Grasso, Head Of Gaming di E-Play24 commentando la partnership con Endorphina – e siamo entusiasti di offrire ai nostri giocatori la loro vasta gamma di giochi all’avanguardia. Siamo molto colpiti dalle loro slot machine premium dotate di grafica ultra HD, generosa RTP e temi vari. Siamo sicuri che i nostri giocatori apprezzeranno i giochi innovativi ed entusiasmanti di Endorphina. Attendiamo con impazienza una partnership lunga e di successo”.

“L’appetito per i giochi Endorphina – afferma Zdenek Llosa, Sales Manager di Endorphina – continua a crescere a livello globale e l’Italia è diventata un mercato chiave per noi. Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership con una società così lungimirante come E-Play24. Tale partnership aprirà nuove opportunità per la suite di giochi di Endorphina nel mercato italiano e siamo lieti di espandere presto la nostra offerta di giochi ai loro marchi “.

PressGiochi