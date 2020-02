Endemol Shine Gaming collabora con Pragmatic Play per Peaky Blinders

Endemol Shine Gaming, parte del creatore, produttore e distributore di contenuti globali Endemol Shine Group, insieme a Pragmatic Play, un fornitore leader di contenuti multi-prodotto per l’industria dei giochi, hanno recentemente annunciato una partnership per il nuovo titolo Peaky Blinders.

L’accordo di 5 anni che esclude Stati Uniti e Regno Unito, conferisce a Pragmatic Play i diritti riguardo Peaky Blinders su slot online, casinò dal vivo, gratta e vinci istantanei e sport virtuali. Il primo prodotto con personaggi della serie di successo – una video slot che rimanda i giocatori ai ruggenti anni venti – dovrebbe essere lanciato sul mercato nel maggio 2020.

Anil Mistry, direttore di Games & Gambling di Endemol Shine Group ha dichiarato: “È bello lavorare con Pragmatic Play per creare giochi nuovi di zecca con l’impronta di Peaky Blinders. È uno dei nostri marchi più iconici e promettenti e siamo entusiasti del potenziale di questa partnership “.

Melissa Summerfield di Pragmatic Play ha dichiarato: “Portare avanti un titolo come Peaky Blinders farà sicuramente breccia tra i nostri giocatori, considerando l’enorme successo che la serie ha ottenuto dal suo lancio. I prodotti a marchio Peaky Blinders rappresenteranno l’ennesima aggiunta di successo al nostro portafoglio in continua espansione e crediamo che sarà all’altezza delle aspettative. ”

Endemol Shine Group controlla i diritti di proprietà tra i titoli più creativi e di alto profilo al mondo. Dai pluripremiati Peaky Blinders e Black Mirror, ai successi Simon’s Cat e Mr Bean, fino ad arrivare ai popolari MasterChef, Hunted, Pointless, Tenable e Wipeout.

La pluripremiata serie Peaky Blinders targata BBC One e Netflix è prodotta dal proprietario ufficiale del marchio Caryn Mandabach Productions e dalla Tiger Aspect Productions di Endemol Shine Group. Endemol Shine Group rappresenta una vasta gamma di diritti accessori per Peaky Blinders che è distribuito da Endemol Shine International in oltre 180 paesi.

Sono state trasmesse ben cinque serie sulla BBC e Netflix. Con un cast stellare di attori tra cui Cillian Murphy, Helen McCrory e Paul Anderson, Peaky Blinders ha vinto numerosi premi tra cui il BAFTA 2018 come migliore serie drammatica, ripetendosi ai National Television Awards 2019.

Per maggiori info: https://www.pragmaticplay.com/it/

PressGiochi