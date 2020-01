Emilia Romagna: tra i candidati regionali anche l’avv. Fiorentini, esperto del settore giochi

Emilia Romagna. Forza Italia torna alle sue origini, quella degli imprenditori e dei liberi professionisti ‘prestati’ alla politica e punta ad un ruolo di ago della bilancia per la vittoria alle Regionali in Emilia Romagna.

“Noi di Forza Italia siamo l’elemento di stabilizzazione nella coalizione, ora più che mai incontriamo un elettorato raffinato”, avverte Anna Maria Bernini, capogruppo in Senato degli azzurri, giunta a Forlì per lanciare i 5 candidati per le Regionali.

Tra gli altri candidati anche Gianfranco Fiorentini, avvocato faentino e per due anni capogruppo a Faenza. Il suo campo di azione, anche professionale, è il settore economico del gioco legale, colpito dalla nuova legge regionale contro la ludopatia, “una legge retroattiva rispetto alla scadenza delle concessioni”, protesta.

PressGiochi