Emilia Romagna. Benini (Cand. Pres. M5S): “No a proroga legge sul gioco”

“Nessuna deroga alla legge regionale sulle distanze minime di 500 metri dai luoghi sensibili”.

La chiede il candidato presidente della Regione Emilia Romagna Simone Benini del M5S.

“Una norma votata insieme e nata grazie anche alle proposte dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Nessuna proroga. Queste siamo noi, le sentinelle utili dei cittadini per fermare lobby dannose alla salute e all’economia sana come quelle dell’azzardo. C’è di mezzo la salute delle persone, il lavoro di tante associazioni attive in questo campo nel combattere l’azzardopatia”.



PressGiochi