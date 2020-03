Emergenza Coronavirus. Baldazzi Styl Art non si ferma

Baldazzi Styl Art informa che l’azienda nonostante la situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19 resta operativa. “Siamo pienamente operativi e stiamo adottando tutte le misure per il rispetto delle disposizioni di emergenza e delle linee guida ministeriali. I nostri uffici e reparti produttivi sono funzionanti, inoltre i nostri trasportatori e corrieri sono operativi per garantire le consegne. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulle azioni che intraprenderemo, per garantire la continuità operativa nel rispetto della salute dei nostri clienti, dei nostri dipendenti, ed il contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Come sempre manteniamo l’Impegno nei confronti dei nostri clienti, grazie al supporto di tutto lo staff BALDAZZI STYL ART S.p.A. che si sta prodigando per essere sempre disponibile e reperibile. Il nostro lavoro non si ferma e continueremo a garantirvi professionalità e precisione”.

PressGiochi