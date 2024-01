Elettronica Videogames. Felici e vincenti con PH Coin Master!

Cinque giochi in un’unica AWP. Ma forse è meglio dire un’unica AWP che è in grado di immergerci in cinque scenari completamente diversi, ma tutti entusiasmanti allo stesso modo. Del

Cinque giochi in un’unica AWP.

Ma forse è meglio dire un’unica AWP che è in grado di immergerci in cinque scenari completamente diversi, ma tutti entusiasmanti allo stesso modo. Del resto, questo è, da sempre, lo spirito che anima la Elettronica Videogames: assicurare in primo luogo il divertimento, in un ambiente perfettamente conforme a tutte le norme, ponendo una particolare enfasi sul gioco responsabile. Sembreranno solo parole, ma basterà trascorrere qualche minuto sulla PH Coin Master per capire come stanno effettivamente le cose.

Sia che abbia a che fare con le simpaticissime paperelle di Lucky Ducky, oppure con gli stravaganti animali di Farm Guis, o ancora coi mistici simboli degli Aztechi (Aztec Falls of Gold), con i “mostruosi” personaggi di Lo Vampiro 2 e, infine, col mondo del far west riproposto da Bang Bang Rangers, il giocatore avrà sempre qualcosa di nuovo da scoprire, tra le pieghe dei vari giochi bonus che ognuno di questi titoli offre. Anche in questo caso, l’azienda milanese non ha voluto abbagliarci con effetti speciali, ma con grafiche sobrie e familiari, quasi fumettistiche, dove l’azione, l’estro e il colpo di scena viaggiano all’unisono. Questo è il gioco da intrattenimento che le AWP devono offrire!

Nulla può apparire più classico di Lucky Ducky, almeno fino a quando non si attiva il moltiplicatore x2, con 1/2/3 tentativi in base a quante paperelle (da 3 a 5) appaiono sulla schermata. Tre o più simboli del dado danno invece l’accesso alla funzione free spin (fino a 9). Tutto facile ed intuitivo: facciamo partire i rulli e via col divertimento!

Free spin (fino ad 8) anche in Farm Guys, caratterizzata dal Bonus Prigione viene attivato quando vengono estratti 3 simboli Bonus durante il gioco principale. Utilizzando i pulsanti Stop si dovrà scegliere una delle celle per svelare il premio nascosto. Dopo ogni scelta si passa al piano successivo a meno che non venga svelata la scritta Ritenta, che darà la possibilità di una ulteriore scelta nello stesso piano, oppure la scritta Esci che farà concludere questa fase di gioco, oppure venga raggiunto l’ultimo piano in cima al castello dove viene vinto il premio massimo Max Win.

Molto originale è il Bonus Game di Aztec Falls Of Gold. C’è una ruota divisa in due settori, uno vincente di color verde ed uno conclusivo di color rosso; ad ogni turno i settori verde e rosso verranno modificati, lasciando che il settore rosso cresca sempre di più, andando quindi, di volta in volta, ad occupare sempre più porzione di ruota rispetto al settore verde. Una volta che i settori sono stati modificati la ruota inizierà a girare e dopo alcuni secondi si fermerà. Se l’indicatore della ruota sarà posizionato sul verde, allora si vincerà il premio attivo indicato nella scala degli obiettivi ed il gioco prosegue con un nuovo turno, se invece l’indicatore sarà posizionato sul rosso il gioco termina e la somma di punti accumulata durante lo svolgimento del Bonus Game verrà sommato alla quantità di punti della partita in corso.

In Lo Vampiro 2 abbiamo, oltre al moltiplicatore x2 e alla modalità Free Spin (numero casuale di tentativi), due bonus speciali: Bonus Castello (con 4 simboli Bonus), dove si passa attraverso 5 file di finestre (dove possono apparire, oltre al “Sali”, le opzioni “ritenta” o Esci” fino a raggiungere l’ultimo piano in cima al castello dove si vince il premio massimo; Bonus Cripta (con 5 simboli Bonus), in cui si ha un solo tentativo per svelare il premio nascosto nella tomba del Vampiro.

Il moltiplicatore x2 figura anche in Bang Bang Rangers, insieme al Bonus Game (tre o più simboli del bandito) che dà luogo a 1/2/3 tentativi, dove si vincono ulteriori punti oppure si ottiene il simbolo New Level, che ci porta al livello successivo, decrementare il numero di tentativi a disposizione, e al gioco Free Spin (fino a 9).

Cos’altro aggiungere? Innanzitutto, che la scheda è stata omologata con circa un centinaio di cabinet, ragion per cui il cliente può davvero sbizzarrirsi nella scelta. Tutti i giochi sono in versione 65% con ciclo di 30.000 partite (Bet: 25 / 50 / 100 / 200 / 300), mentre l’hardware è l’affidabilissima piattaforma proprietaria G640S.

PressGiochi