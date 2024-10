EasyGroup lancia il marchio di scommesse online easyBet

EasyGroup, il conglomerato che annovera tra le sue attività la compagnia aerea low cost easyJet, ha annunciato il lancio del nuovo marchio di scommesse sportive online easyBet. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il betting exchange Matchbook, il sito web easyBet.net è ora attivo e accetta scommesse su una vasta gamma di sport.

I clienti hanno accesso a vari mercati e tipi di scommesse tramite un modello di betting exchange. EasyBet.net è accessibile nel Regno Unito, ma non è chiaro dove sarà attivo esattamente il marchio. È autorizzato sia dalla Great Britain Gambling Commission che dalla Alderney Gambling Control Commission.

Il lancio arriva dopo che easyGroup ha storicamente perseguito diversi casi di violazione del marchio in merito al marchio “easy”. Ciò include l’azione sui siti web easyBet.com e easyBet.co.za, rivolto al Sudafrica.

Lanciando il suo marchio ufficiale, easyGroup ha affermato che ciò assicurerà ai clienti di essere un membro legittimo della famiglia “easy”. Questa iniziativa rappresenta la prima volta in cui un marchio “easy” entra nel settore delle scommesse sportive. Tuttavia, easyGroup ha affermato di non essere il primo grande consumer brand del Regno Unito a fondare il proprio marchio di scommesse, presentando Virgin e Sky come esempi. Matchbook gestirà il marchio, pagando una quota di licenza a easyGroup.

Commentando il lancio, il fondatore di easyGroup Sir Stelios Haji-Ioannou ha affermato che si tratta di una mossa “naturale” per il conglomerato. “Siamo lieti di dare il benvenuto a easyBet.net nella famiglia di marchi “easy”, ha affermato Haji-Ioannou. “È un nuovo mercato naturale per integrare i nostri altri grandi marchi di consumo nel Regno Unito e in Irlanda. EasyBet offre scommesse peer-to-peer con l’obiettivo di offrire ai clienti quote più eque rispetto ai bookmaker tradizionali. Ti consente di scommettere su eventi sportivi. Puoi puntare su ciò che pensi vincerà o puntare su ciò che pensi perderà. Crediamo che questo modello offra quote più eque al consumatore”.

Anche il CEO di Matchbook Malcolm Graham ha parlato della nuova iniziativa. Ha affermato: “Il marchio ‘easy’ è rinomato per la fornitura costante di qualità e valore ai propri clienti. EasyBet.net offre ai propri clienti quote leader del settore su un’ampia gamma di sport e mercati geografici, offrendo un’esperienza utente di alto livello. Siamo anche entusiasti di supportare le attività filantropiche di Stelios tramite i canoni di licenza versati a easyGroup”.

Annunciando il lancio, easyGroup ha anche fatto riferimento all’impegno di Matchbook nei confronti del nuovo marchio. Nell’annuncio ufficiale si fa riferimento al fatto che Matchbook ha formato un “team di gestione leader del settore” per supervisionare le proprie attività. Ha inoltre affermato che l’azienda ha implementato sistemi di conformità e regolamentazione “best in class”.

Matchbook si è trovata nei guai con la Gambling Commission nel 2020. La Gambling Commission, che regolamenta il settore delle scommesse e del gioco d’azzardo, ha sospeso la licenza di gioco d’azzardo di Triplebet per sei mesi nel 2020 e ha multato la società di £ 740.000, citando carenze nella protezione dei giocatori e nei controlli antiriciclaggio. Da allora i suoi sistemi di conformità sono stati revisionati.

All’epoca, si ritiene che l’azionista di maggioranza di Triplebet fosse Matthew Benham, un imprenditore del gioco d’azzardo che possiede anche il Brentford FC. Benham continua a detenere una quota di minoranza nell’azienda. Triplebet, di cui Ranogajec è proprietaria tramite un’entità con sede nell’Isola di Man chiamata Newfoundland Limited, ha un accordo “white label” con EasyBet. I white label consentono ai nuovi arrivati ​​sulla scena delle scommesse nel Regno Unito di sfruttare l’architettura online di una società che detiene già una licenza per accettare scommesse in Gran Bretagna, contrassegnandola con il proprio marchio, come la distintiva livrea arancione di EasyGroup. Matchbook pagherà una tassa di licenza per utilizzare il marchio Easy, riecheggiando accordi simili stipulati dalle società di scommesse con Sky, Virgin e il quotidiano Sun.

Dopo la revisione, Triplebet ha incaricato la società di consulenza per il miglioramento delle prestazioni Alvarez and Marsal di migliorare i suoi sistemi, portando a miglioramenti in tutta l’azienda. Grazie a ciò, nell’agosto 2020 è stata ripristinata la licenza di Matchbook.

PressGiochi