Donne in gioco: appuntamento il 29 novembre a Napoli

“Il 29 novembre, il comitato Donne in Gioco, sarà presente in Largo Enrico Berlinguer a Napoli, dalle ore 11.00 alle ore 14.00 per proseguire la campagna di sensibilizzazione legata al mondo del gioco pubblico .

Punti cardine: LEGALITÀ e RESPONSABILITÀ.

L’iniziativa, – spiega il comitato – oltre a voler far conoscere il nostro settore, è volta alla riconsiderazione del Gioco Pubblico quale normale attività ludica se esercitata con responsabilità e conoscenza delle regole .

Invitiamo tutti gli operatori di settore che vorranno sostenere la nostra iniziativa, ad unirsi a noi”.

